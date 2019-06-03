Экономика

Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июляREGNUM вчера в 09:38

С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее. Минимальная индексация стала возможной благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий города.
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В Смольном предложили предоставить льготы всем жителям блокадного Ленинграда

Санкт-Петербургские ведомостивчера в 21:00

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневниквчера в 08:08

Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАССвчера в 08:53

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ruвчера в 07:30

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка78вчера в 07:13

Тарифы на «коммуналку» в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных «необязательных трат»

Фонтанка.Рувчера в 13:25

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербургвчера в 07:59
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Общество

«Роскачество» проверило черный чай в листьях и пакетиках

Бактерии кишечной палочки найдены в пакетированных чаях торговых марок Alokozay, Brooke bond, Twinings, «Азерчай», Riston, Gordon, «Золотая чаша», «Императорский», Richard, «Тот самый чай» и в листовом чае бренда «Традиция».
Обновлено в 01:00
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам в Соборной мечети Москвы

Во вторник, 4 июня, мусульмане по всему миру начинают отмечать Ураза-байрам — праздник разговления.
Обновлено в 00:49
Происшествия

Басманный суд арестовал бывшего губернатора Ивановской области

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, подозреваемого в присвоении денег.
Обновлено вчера в 11:52
Здоровье

Врач рассказала о вреде похудения и голодания перед отпуском

Голодание и активные попытки похудеть в преддверии отдыха могут стать причиной еще больших проблем с лишними килограммами.
Обновлено в 00:08
Экономика

Аналитики назвали срок наступления рецессии в США. Инвесторы не верят

Аналитики Morgan Stanley предсказали наступление рецессии в Соединенных Штатах в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 06:59
Экономика

Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

Обновлено вчера в 10:37
Политика

Помпео призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения MH17

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH-17 на Украина в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:17
Армия и оружие

Три огромных китайских корабля напугали Сидней

Обновлено вчера в 07:05
Происшествия

В Кузбассе осужден водитель, виновный в ДТП с шестью жертвами

Обновлено в 00:13
Экономика

Группа ГАЗ Дерипаски попросила у правительства кредит на €100 млн

Группа компаний ГАЗ бизнесмена Олега Дерипаски обратилась к правительству с просьбой выдать кредит на €100 млн для реализации проектов на Кубе, сообщил РБК со ссылкой на вице-премьера Юрия Борисова.
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Один из подозреваемых в убийстве бывшего ефрейтора спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан.
Обновлено вчера в 15:53
Общество

ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»

Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Политика

В Крыму одобрили идею Лужкова о подаче воды из Днепра в обход Украины

В Крыму прокомментировали предложение бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова по решению водной проблемы полуострова.
Обновлено в 00:16
Культура

Конец эпохи: Azino 777 почти исчезло с пиратских сайтов

Ранее «Азино» шло с большим отрывом от своих конкурентов, но в январе марте доля в общих показах рекламы сократилась с 6,7 % до 0,3 %, сообщает РБК.Запрещенное в России онлайн-казино Azino 777 раньше прекрасно себя чувствовало на сайтах, распространяющий пиратский контент.
Обновлено в 01:36
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено вчера в 19:33
Шоу-бизнес

Галина Польских винит себя в трагедии с внуком

Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.
Обновлено вчера в 10:39
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Армия и оружие

В ДНР показали видео уничтожения грузовика ВСУ противотанковой ракетой

Бойцы Донецкой народной республики уничтожили грузовик ВСУ противотанковой управляемой ракетой.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

В Японии за попытку запустить дрон с крыши задержан россиянин

В Токио задержан россиянин, который пытался запустить дрон с крыши жилого дома.
Обновлено в 00:44
Футбол

Форвард «Анжи» Понсе перейдёт в «Ахмат»

Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Росстат назвал отрасли с самым большим ростом зарплат

В России наибольшие темпы роста доходов зафиксированы у работников сферы здравоохранения и социальных услуг.
Обновлено в 00:47
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено вчера в 13:01
Происшествия

Обнаружены тела еще двух туристов, пропавших осенью в Хакасии

Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено вчера в 12:52
Общество

Около 10 тысяч советских ГОСТов собираются отменить в России

По мнению экспертов, значительная часть ГОСТов времен СССР уже давно устарела и мешает развитию экономики.
Обновлено вчера в 04:49
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Складские помещения с лакокрасочной продукцией загорелись в городе Арамиле Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Япония возобновляет полеты F-35

Обновлено вчера в 20:13
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено вчера в 02:45
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