Экономика

Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июляREGNUM 09:38

С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее. Минимальная индексация стала возможной благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий города.
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Тарифы на «коммуналку» в Петербурге приостановят за счет вдруг обнаруженных «необязательных трат»

Фонтанка.Ру13:25

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка7807:13

С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%

Санкт-Петербургские ведомости08:36

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ru07:30

Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАСС08:53

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневник08:08

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Происшествия

В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки

Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
Обновлено в 16:32
Политика

Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»

Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
Обновлено в 14:04
Политика

Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
Обновлено в 10:43
Авто

LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии

Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).
Обновлено в 04:29
Происшествия

Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика

Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки

В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына

Обновлено в 15:32
Политика

Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу

Обновлено в 10:26
Происшествия

На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских

Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Авто

Новый Kia Soul начал продаваться в России

Сегодня, 3 июня, российские дилеры Kia открыли продажи модели Soul третьего поколения. Автомобиль доступен в одиннадцати комплектациях.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот

Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
Обновлено в 12:52
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено в 16:23
Теннис

Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 15:43
Политика

Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Теннис

Барти обыграла Кенин и вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»

Обновлено в 06:43
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Татьяна Навка призналась, что мечтает о сыне

Поклонники Навки обратили внимание критиков на то, что бывшая фигуристка просто процитировала выражение, но не придумала самостоятельно.
Обновлено в 05:01
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес

Образ актрисы Елены Захаровой восхитил поклонников

Актриса театра и кино Елена Захарова восхитила подписчиков новым снимком.
Обновлено в 10:00
Общество

Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам

Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Футбол

Боруц продлил контракт с «Борнмутом»

Польский голкипер Артур Боруц подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Борнмут", владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 10:15
Общество

Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок

Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции.
Обновлено в 06:19
Общество

Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей

Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Кино

Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии родила сына

Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
Обновлено в 16:18
Шоу-бизнес

У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности

Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.
Обновлено в 16:28
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей

Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Гаджеты

Apple окончательно избавилась от iTunes

Компания Apple объявила о прекращении существования iTunes в новой версии операционной системы macOS.
Обновлено в 15:38
Футбол

Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ

Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30
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