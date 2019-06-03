Экономика
Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июляREGNUM 09:38
С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее. Минимальная индексация стала возможной благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий города.
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Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербург07:59
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Происшествия
В квартире на востоке Москвы найдено тело зарезанной девушки
Обстоятельства гибели 32-летней женщины выясняют сотрудники правоохранительных органов Москва, 3 июня.
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Вексельберг назвал санкции США «тотальным жизненным кризисом»
Президент фонда «Сколково» и глава группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг назвал свое попадание в санкционный список США «полным жизненным кризисом».
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Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель прокомментировала снос памятника маршалу Жукову в Харькове и рассказала о реакции Владимира Зеленского на эту ситуацию.
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Авто
LADA Vesta поступила на службу в полицию Словакии
Чуть более 1,2 тыс. единиц в объеме экспорта LADA в Евросоюз составило семейство Vesta, причем универсалы здесь имеют почти трехкратное превосходство над седанами (900 и 308 шт. соответственно).
Обновлено в 04:29
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Зеленский пообещал наказать полицейских, виновных в убийстве пятилетнего мальчика
Как президент и как отец – заверяю, что сделаю все, чтобы виновные понесли справедливое наказание.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Украинский снайпер «разорвал» ствол американской винтовки
В интернете появился фотоснимок американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
Обновлено в 12:41
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Авто
Новый Kia Soul начал продаваться в России
Сегодня, 3 июня, российские дилеры Kia открыли продажи модели Soul третьего поколения. Автомобиль доступен в одиннадцати комплектациях.
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Шоу-бизнес
Невеста Тимати Анастасия Решетова показала округлившийся живот
Невеста Тимати Анастасия Решетова косвенно подтвердила свою беременность.
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Культура
Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании
Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
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Трамп: Россия сообщила о выводе «большинства своих людей» из Венесуэлы
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Россия «проинформировала США о выводе большинства своих людей из Венесуэлы».
Обновлено в 14:23
Теннис
Барти обыграла Кенин и вышла в ¼ финала «Ролан Гаррос»
Обновлено в 06:43
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес
Татьяна Навка призналась, что мечтает о сыне
Поклонники Навки обратили внимание критиков на то, что бывшая фигуристка просто процитировала выражение, но не придумала самостоятельно.
Обновлено в 05:01
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Шоу-бизнес
Образ актрисы Елены Захаровой восхитил поклонников
Актриса театра и кино Елена Захарова восхитила подписчиков новым снимком.
Обновлено в 10:00
Общество
Роскомнадзор обязал Tinder передавать данные пользователей спецслужбам
Роскомнадзор 31 мая внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) компанию Match Group, LLC, которой принадлежит мобильный сервис знакомств Tinder.
Обновлено в 05:35
Футбол
Боруц продлил контракт с «Борнмутом»
Польский голкипер Артур Боруц подписал новый контракт с английским футбольным клубом "Борнмут", владельцем которого является российский бизнесмен Максим Демин, сообщается на сайте команды.
Обновлено в 10:15
Общество
Для опроса о храме в Екатеринбурге сформируют пять площадок
Напомним, ранее рабочую группу по судьбе храма Святой Екатерины расширили на две позиции.
Обновлено в 06:19
Общество
Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей
Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.
Обновлено в 11:44
Кино
Скончался заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии родила сына
Жена бывшего короля Малайзии, уроженка России Оксана Воеводина родила первого ребенка, передает StarHit.
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У пятилетнего принца Джорджа появились первые домашние обязанности
Маленький принц приносит пакеты с продуктами в Анмер-Холл. «У принца Джорджа появилась первая работа», - шутят в британской прессе.
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Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 миллиардов рублей
Генпрокуратура потребовала изъять в доход государства имущество бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя на 9 миллиардов рублей.
Обновлено в 06:12
Гаджеты
Apple окончательно избавилась от iTunes
Компания Apple объявила о прекращении существования iTunes в новой версии операционной системы macOS.
Обновлено в 15:38
Футбол
Украина вышла в четвертьфинал юношеского ЧМ
Сборная Украины пробилась в четвертьфинал юношеского чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.
Обновлено в 16:30