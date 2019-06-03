Экономика

Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июляREGNUM 09:38

С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее. Минимальная индексация стала возможной благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий города.
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Рост коммунальных тарифов для населения в Петербурге в июле составит 0,4% вместо 4,5%

ТАСС08:53

С 1 июля тарифы ЖКХ в Петербурге вырастут на 0,4%

Санкт-Петербургские ведомости08:36

Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося

Телеканал Санкт-Петербург07:59

Рост тарифов на коммунальные услуги в июле не превысит 0,5 процентов

Мойка7807:13

Тарифы на коммуналку в Петербурге вырастут в июле на 0,4%, а не 4,3%. Отопление и горячая вода подешевеют

Фонтанка.Ру06:47

В Петербурге тарифы на ЖКУ с 1 июля вырастут на 0,4% вместо 4,3%

Петербургский дневник08:08

В Петербурге стало известно, насколько сократится рост тарифов ЖКХ с 1 июля

78.ru07:30
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"Продажи Lada Granta Cross стартуют по всей России 12 июня 2019 года", - отмечается в тексте.
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