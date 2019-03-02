Футбол
Стартовал матч «Зенита» и «Ахмата»Мойка78 09:30
В Грозном начался матч петербургского футбольного клуба «Зенит» и «Ахмата» в рамках 27-го тура чемпионата России.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:59, Ашберн
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Футбол
Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»
Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:12
Происшествия
Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up
В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия
На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Транспорт
Мотоциклисты устроили открытие сезона
Сегодня в Екатеринбурге прошло открытие мотосезона.
Обновлено в 07:04
Политика
Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии
Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси
4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Авто
BMW объявила дату презентации 8 Series Gran Coupe
Увиденное на тизере BMW 8 Series Gran Coupe совпадает с тем, что можно разглядеть на шпионских снимках с тестов новинки.
Обновлено в 06:44
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Кино
В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»
Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Религия
Поездку патриарха в Петербург перенесли
Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Происшествия
Лодка с людьми перевернулась на Ангаре
Обновлено в 10:36
Политика
Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США
Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено в 10:10
Политика
Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь
Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассекретил на странице в Instagram место, где провёл майские праздники.
Обновлено в 10:53
Общество
В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»
Обновлено в 10:43
Хоккей
Сборная России по хоккею проиграла финнам
Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Теннис
Касаткина уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде
Обновлено в 10:37
Интернет
В браузере Firefox отключились все расширения
У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Хоккей
Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею
Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II
Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09
Технологии
Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае
Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Наука
Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых
Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Общество
Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»
Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24