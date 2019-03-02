Футбол

Стартовал матч «Зенита» и «Ахмата»Мойка78 09:30

В Грозном начался матч петербургского футбольного клуба «Зенит» и «Ахмата» в рамках 27-го тура чемпионата России.
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Смольников травмировался в матче с «Ахматом»

Sport24.ru10:33

Дзюба никогда не был чемпионом: сначала мешал «Зенит», потом над ним смеялась Москва

Sports.ru10:40

«Ахмат» открыл счет в матче с «Зенитом»

Спорт-Экспресс10:42

«Ахмат» — «Зенит»: Смольников получил травму и был заменён в первом тайме

Чемпионат10:16

Смольников получил травму в игре с «Ахматом»

Бомбардир.ру10:31

Дзюба не сыграет в матче, который может стать для «Зенита» золотым

Спорт день за днем09:21

Дзюба не вошел в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом»

Матч ТВ08:46
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Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Футбол

Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом»

Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт".
Обновлено в 10:12
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Транспорт

Мотоциклисты устроили открытие сезона

Сегодня в Екатеринбурге прошло открытие мотосезона.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 09:59
Баскетбол

ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии

Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.
Обновлено в 07:46
Энергетика

Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси

4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Авто

BMW объявила дату презентации 8 Series Gran Coupe

Увиденное на тизере BMW 8 Series Gran Coupe совпадает с тем, что можно разглядеть на шпионских снимках с тестов новинки.
Обновлено в 06:44
Политика

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Кино

В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»

Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Происшествия

Лодка с людьми перевернулась на Ангаре

Обновлено в 10:36
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено в 10:10
Политика

Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.
Обновлено в 10:25
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачёва и Максим Галкин майские праздники провели порознь

Российский юморист и шоумен Максим Галкин рассекретил на странице в Instagram место, где провёл майские праздники.
Обновлено в 10:53
Общество

В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

Обновлено в 10:43
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Теннис

Касаткина уступила Азаренко на старте турнира в Мадриде

Обновлено в 10:37
Интернет

В браузере Firefox отключились все расширения

У пользователей популярного браузера Firefox сегодня внезапно перестали работать все расширения.
Обновлено в 06:25
Хоккей

Сборная Белоруссии вышла в элитный дивизион чемпионата мира по хоккею

Сборная Белоруссии в овертайме уступила команде Казахстана со счетом 2:3 в четвертом матче первого дивизиона группы А чемпионата мира - 2019, но гарантировала себе участие в элитном дивизионе чемпионата мира по хоккею в 2020 году.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон хочет родить четвертого ребенка, как Елизавета II

Похоже, герцогиня решила последовать примеру королевы Елизаветы II, которая родила четвертого ребенка, принца Эдварда, когда ей было 37.
Обновлено в 09:09
Технологии

Microsoft создала VR-контроллер, который позволяет чувствовать виртуальные объекты

Обновлено в 09:12
Происшествия

Основателя LinguaLeo арестовали по подозрению в убийстве сестры

Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес

Ксения Бородина раскритиковала русских эскортниц, которые работают в Дубае

Ведущая проекта «ДОМ-2» возмущена русскими девушками, которые зарабатывают телом в Дубае.
Обновлено в 08:00
Наука

Многоножка в янтаре помогла открыть новый подотряд насекомых

Благодаря куску янтаря с многоножкой, застывшей внутри, позволило немецким исследователям открыть новый подвид подобных представителей животного мира.
Обновлено в 02:38
Общество

Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»

Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
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Игорь Смольников
Российский футболист
Российский футболист, Мастер спорта России, защитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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