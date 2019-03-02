Стартовал матч «Зенита» и «Ахмата»Мойка78 09:30

В Грозном начался матч петербургского футбольного клуба «Зенит» и «Ахмата» в рамках 27-го тура чемпионата России.

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Футбол Кононов оценил игру «Спартака» в матче с «Уралом» Наставник московского "Спартака" Олег Кононов высказался относительно итога встречи 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Уралом" (1:0), передает "Советский спорт".

Происшествия Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.

Транспорт Мотоциклисты устроили открытие сезона Сегодня в Екатеринбурге прошло открытие мотосезона.

Политика Зеленский пообещал ответить на выдачу украинцам российских паспортов Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал ответить на решение Кремля упростить получение гражданства России для жителей Донбасса.

Баскетбол ЦСКА разгромил «Нижний Новгород» в первом матче серии Московский ЦСКА уверенно переиграл «Нижний Новгород» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги.

Энергетика Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси 4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.

Культура В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.

Авто BMW объявила дату презентации 8 Series Gran Coupe Увиденное на тизере BMW 8 Series Gran Coupe совпадает с тем, что можно разглядеть на шпионских снимках с тестов новинки.

Политика На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.

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Религия Поездку патриарха в Петербург перенесли Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.

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Политика Зеленский прокомментировал вопрос роспуска Рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский оценил вопрос роспуска Верховной рады страны.

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