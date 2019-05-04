Смольников получил травму в игре с «Ахматом»Бомбардир.ру 10:31

Защитник «Зенита» Игорь Смольников травмировался во время матча 27-го тура чемпионата России против «Ахмата». 30-летний футболист был заменен на 36-й минуте на Александра Анюкова.

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Смольников получил травму в игре с «Ахматом»

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