Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руСмоллинг сменит «Манчестер Юнайтед» на «Рому»

Новым местом работы 29-летнего англичанина станет столичная «Рома», сообщил журналист Фабрицио Романо посредством «Твиттера». Римский клуб арендует игрока до окончания нынешнего сезона за 3 миллиона евро без права последующего выкупа. Смоллинг уже принял предложение о трансфере в стан «волков».
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