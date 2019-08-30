Футбол
Евро-футбол.руСмоллинг сменит «Манчестер Юнайтед» на «Рому»
Новым местом работы 29-летнего англичанина станет столичная «Рома», сообщил журналист Фабрицио Романо посредством «Твиттера». Римский клуб арендует игрока до окончания нынешнего сезона за 3 миллиона евро без права последующего выкупа. Смоллинг уже принял предложение о трансфере в стан «волков».
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Транспорт
Более 120 рейсов задержаны или отменены в аэропортах Москвы
В Домодедово 26 рейсов задержано и девять решено отменить. 19 августа в аэропортах Москвы были отменены и задержаны 28 авиарейсов.
Известия 01:34
Происшествия
В Гатчинском районе произошло серьезное ДТП с автобусом
В Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, участниками которого стали два легковых автомобиля и автобус.
Gazeta.SPb вчера в 14:54
Происшествия
В Башкирии мать найденного мертвым ребенка призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мёртвым младенца, сообщили в СУСК по региону.
РИА Новости 02:32
Общество
Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти
Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.
Коммерсантъ вчера в 22:28
Происшествия
Не менее десяти подростков пострадали в результате стрельбы в Алабаме
По меньшей мере десять подростков получили ранения в результате стрельбы на спортивном стадионе в городе Мобил, штат Алабама, передает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.
РИА Новости 00:54
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 29 августа в 06:33
Экономика
Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе
Дерипаска на днях посетил Горьковский автомобильный завод (ГАЗ, подконтрольный «Русским машинам» бизнесмена) в Нижнем Новгороде и встретился там с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе группы ГАЗ.
РБК вчера в 12:54
Общество
Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года
1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.
РБК 02:04
Авто
Стало известно, как выросли цены на LADA 4x4 за два года
Автоновости дня 01:12
Теннис
Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
RT на русском 02:49
Общество
Прокуратура вновь напомнила Соболь о незаконности акции 31 августа
Вести.Ru вчера в 09:15
Авто
Счётная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счётная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Парламентская газета 29 августа в 07:06
Шоу-бизнес
Олег Газманов устроил танцы в полотенце после фестиваля «Новая волна»
Супруга Олега Газманова показала, как артист танцует в одном полотенце на балконе, с которого открывается вид на море.
Дни24 00:35
Экономика
Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина
В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.
REGNUM 01:36
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Происшествия
Убийцу Роберта Кеннеди ранили ножом в тюрьме
РИА Новости 03:49
Политика
Трамп уволил помощницу из-за «обидных» высказываний о его семье
Интерфакс вчера в 22:47
Гаджеты
Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7
Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.
3DNews 02:04
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Экономика
ЦБ присоединит Вокбанк к МИнБанку
Банк России решил присоединить Волго-Окский коммерческий банк (Вокбанк) к Московскому индустриальному банку (МИнБанк).
Известия вчера в 10:06
Футбол
«Зенит» ведёт борьбу с «Фиорентиной» за двух игроков «Сан-Лоренсо»
«Зенит» заинтересован в подписании двух игроков «Сан-Лоренсо» — защитника Маркоса Сенеси и форварда Адольфа Гайча, сообщает AS.
Чемпионат вчера в 10:17
Экономика
Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября.
Интерфакс 03:12
Политика
Пушков оценил обещание нового главы МИД Украины о Донбассе
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о конфликте в Донбассе.
РИА Новости вчера в 21:57
Общество
Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении
Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
Вести.Ru вчера в 12:22
Авто
УАЗ объявил прием заказов на УАЗ «Патриот» с «автоматом»
Сегодня дан старт приёму заказов на новый "УАЗ Патриот" с автоматической трансмиссией.
Новые автомобили вчера в 11:58
Авто
Назван ТОП-3 внедорожников с армейскими корнями
Автоновости дня 01:00
Общество
Мордашов поделился формулой успеха в бизнесе
Владелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов в интервью журналу «Harvard Business Review Россия» раскрыл свою формулу успеха ведения бизнеса.
РБК вчера в 14:48
Хоккей
«Виннипег» может обменять Лайне на Свечникова
В прошедшем регулярном чемпионате 21-летний Лайне провел 82 матча и набрал 50 (30+20) очков.
Sport24.ru 03:47
Происшествия
При взрыве на химзаводе в Индии погибли шесть человек
Коммерсантъ 02:49