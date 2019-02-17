Футбол

Смоллинг: с детства мечтал играть в таких матчах, как с «Челси»Чемпионат 17 февраля в 14:40

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Англии с «Челси», который состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» завтра, 18 февраля.
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