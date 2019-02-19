Футбол

Поль Погба принес «МЮ» победу над «Челси» в Кубке АнглииREGNUM 16:25

Челси — Манчестер Юнайтед
0 – 2
Матч завершён
Кубок Англии, 1/8 Финала, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
15′
Неманья Матич
21′
Эшли Янг
31′
Андер Эррера
45′
Поль Погба
Педро Родригес
Виллиан
58′
Антонио Рюдигер
60′
Н'Голо Канте
65′
Матео Ковачич
Росс Баркли
71′
73′
Ромелу Лукаку
Алексис Санчес
76′
Хуан Мата
Андреас Перейра
Сесар Аспиликуэта
Давиде Цаппакоста
82′
90′+3′
Маркус Рэшфорд
Скотт Мактомини
18 февраля между коллективами «Челси» и «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Стэмфорд Бридж» был разыгран матч 5-го раунда Кубка Англии 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «манкунианцев».
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