Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафногоЧемпионат 16:39

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Месси 41-м в текущем сезоне в составе «Барселоны». В этих матчах аргентинец отметился 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
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Бускетс — о повреждении Месси: было много крови, но не думаю, что у него перелом

Чемпионат18:09

Смоллинг разбил нос Месси. Месяц назад ему приписывали цитату «У Лео есть слабость, о которой знаю только я»

Sports.ru16:20

Месси разбили нос в матче с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ15:49

Месси не смог. Зато смог ВАР!

Спорт-Экспресс18:10

Смоллинг разбил нос Месси. У аргентинца кровь, англичанин не получил карточку

Бомбардир.ру16:05

Боевик на «Олд Траффорд». Как Смоллинг разбил нос Месси. ВИДЕО

Sport.ru16:43

Смоллинг локтем разбил нос Месси и не получил желтую карточку

Sport24.ru15:57
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Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Экономика

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

В ФНС «Известиям» заявили, что не считают тренд на переход ИП в статус самозанятых массовым.
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Архангельске задержали семерых участников «мусорных» протестов

Полиция в Архангельске задержала семь человек из-за митинга против мусорного полигона, передает ОВД-Инфо.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

Певицу Алсу заподозрили в расставании с мужем

Исполнительница спровоцировала слухи о разладе в семье. Певица Алсу удалила снимки с супругом, бизнесменом Яном Абрамовым.
Обновлено в 13:30
Общество

Россияне назвали необходимый для достойной жизни размер зарплаты

По мнению москвичей, достойная зарплата должна составлять не менее 100 тыс. рублей, по мнению петербуржцев, — не менее 91 тыс. Более низкие суммы называют жители Барнаула (55 тыс. рублей в месяц), Якутска (55 тыс.), Улан-Уде (54 тыс.) и Читы (50 тыс.), пишет "Российская газета" в среду, 10 апреля.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес

Фото: Пелагея и Иван Телегин перестали скрывать лицо двухлетней дочери

Певица Пелагея и хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин два года назад стали родителями.
Обновлено в 13:46
Авто

Subaru анонсировала новый Outback

Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Футбол

«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов

Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Обновлено в 15:46
Происшествия

На Алтае прекратили уголовное дело за экстремизм «ВКонтакте»

В Барнауле прекратили уголовное дело против местного жителя Антона Ангела, которого обвиняли в экстремизме за репосты «Вконтакте».
Обновлено в 14:18
Политика

«Ну, вали»: Соловьев предложил украинскому эксперту покинуть РФ

Телеведущий Владимир Соловьев поспорил с украинским политологом Вячеславом Ковтуном о том, как «хорошо украинцам без русских».
Обновлено в 15:43
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила новую модель смартфона Galaxy A80, трансляция мероприятия велась на официальном сайте компании.
Обновлено в 09:22
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Экономика

Группа «Черкизово» отказалась от SPO

Крупнейший в России производитель мяса птицы и готовой мясной продукции – группа «Черкизово» отказалась от размещения акций на Московской бирже, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к разным сторонам несостоявшейся сделки.
Обновлено в 15:58
Экономика

Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка

В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Технологии

В приложениях такси нашли опасную уязвимость

Эксперты Роскачества пришли к выводу, что популярнейшие приложения для заказа такси могут стать причиной утечки персональных данных, например - сведений банковских карт.
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Общество

В Японии открылась железнодорожная станция без входа и выхода

Обновлено в 17:27
Экономика

Мантуров не нашел необходимости в запрете экспорта круглого леса из РФ

Запрет на экспорт круглого леса из РФ был бы нарушением обязательств перед ВТО, кроме того, в нем нет необходимости, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес

Вера Брежнева попросила поклонников больше не дарить ей цветы

Обновлено в 14:39
Авто

Названы самые популярные новые иномарки в России в 2019 году

Аналитики «Автостат» назвали ТОП-10 самых популярных новых иномарок в России, который возглавил «Киа Рио» с объёмом продаж 22,3 тыс. единиц.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Порошенко назвал предложение Зеленского по Донбассу некомпетентным

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что вооруженные силы страны сейчас соблюдают режим тишины в Донбассе, а предложение кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского "перестать стрелять" назвал некомпетентным.
Обновлено в 11:02
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес

Узнавшая о раке Мария Куликова приняла смелое решение

Артистка приняла очень смелое решение: вместо тщетных попыток вылечить мать она отвезла ее на отдых.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Вербовщика «Правого сектора» Пирожка арестовали до 8 июня

Мещанский районный суд до 8 июня арестовал гражданина Украины бывшего участника запрещенной в РФ украинской праворадикальной организации «Правый сектор» Игоря Пирожка, обвиняемого в экстремизме.
Обновлено в 10:27
Игры

Глава Ubisoft: в определённый момент Splinter Cell вернётся

Ив Гиймо Гиймо говорит о Splinter Cell на 16:47 Слухи о скором анонсе нового Splinter Cell витают в воздухе уже около года, когда в особой миссии Ghost Recon Wildlands появился Сэм Фишер, а к его воплощению на экране вернулся Майкл Айронсайд, которого заменили в Blacklist.
Обновлено в 06:10
Гаджеты

Представлены накопители Intel Optane Memory H10 с флеш-памятью QLC 3D NAND

Компания Intel представила накопители Optane Memory H10, в которых высокое быстродействие памяти Intel Optane совмещено с большим объемом флеш-памяти QLC 3D NAND.
Обновлено в 11:01
Наука

Заполненный слитками 3600-летний корабль нашли в Турции

«Найдено судно, на котором перевозились самые ранние промышленные изделия в мире», — пояснил чиновник.
Обновлено в 10:29
Происшествия

В администрации Дербентского района проходят обыски

Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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