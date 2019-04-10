Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафногоЧемпионат 16:39

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Месси 41-м в текущем сезоне в составе «Барселоны». В этих матчах аргентинец отметился 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
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Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Чемпионат16:39

Смоллинг локтем разбил нос Месси и не получил желтую карточку

Sport24.ru15:57

Боевик на «Олд Траффорд». Как Смоллинг разбил нос Месси. ВИДЕО

Sport.ru16:43

Окровавленное лицо Месси после столкновения со Смоллингом. Фото

Спорт-Экспресс15:37

У Месси, вероятно, трещина носовой перегородки. Он пропустит несколько дней

Sports.ru18:56

Смоллинг разбил нос Месси. У аргентинца кровь, англичанин не получил карточку

Бомбардир.ру16:05

Месси разбили нос в матче с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВ15:49
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В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
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Носимое устройство моментально захватило раковые клетки из крови

Обновлено в 15:45
Общество

Медведев рассказал, как получил двойку в четверти

В Москве прошел Всероссийский открытый урок для школьников, в котором принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Польша потеряла 23 млрд евро из-за газовой монополии России

Наимский отметил, что только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья его страна потеряла от 50 до 100 млрд злотых (что по сегодняшнему курсу составляет от 11,7 до 23,35 млрд евро).
Обновлено в 14:39
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США и Китай договорились о контроле над соблюдением сторонами соглашения о торговле

США и Китай достигли предварительной договоренности относительно того, как будет осуществляться контроль над соблюдением сторонами обсуждаемого ими соглашения по торговым вопросам.
Обновлено в 19:15
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Владислав Валиев вышел в финал чемпионата Европы по вольной борьбе.
Обновлено вчера в 11:48
Путешествия

Федор Конюхов снова попал в шторм

Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
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Политика

В Германии назвали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC заявил, чт«применение санкций США против европейских компаний, которые сотрудничают с российскими компаниями, мы принципиально считаем нарушением норм международного права».
Обновлено в 18:49
Общество

Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок

По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Футбол

Фанаты «Аякса» мешали игрокам «Ювентуса» выспаться

Стоит отметить, что подобный трюк поклонники "Аякса" использовали и перед матчем против "Реала" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 12:11
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Умер артист «Современника» Геннадий Фролов

Обновлено в 12:46
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Знарок возглавит «Спартак». Контракт будет подписан по схеме «1+1»

Контракт будет подписан по схеме «1+1», — сказал Жамнов.
Обновлено в 13:31
Авто

Tesla Model S превратился в очень быстрый дом на колесах

Электрические внедорожники уже существуют, но теперь в США появится первый в мире автодом на базе электрического седана Tesla Model S. Руководителем проекта Tesla Roamer является предприниматель и путешественник Трэвис Рабенберг.
Обновлено в 07:57
Общество

Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено в 06:51
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 17:42
Происшествия

Следствие арестовало счета Михаила Абызова

Следствие арестовало счета бывшего министра "Открытого правительства" Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве и содержащегося под стражей.
Обновлено в 05:06
Авто

Компания Subaru анонсировала новый Subaru Outback

Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено в 12:12
Футбол

«Барселона» впервые сумела победить МЮ на «Олд Траффорд»

Знаковое для «блауграны» событие произошло в первой матче 1/4 финала Лиги чемпионов, прошедшем в Манчестере на «Олд Траффорд» 10 апреля, и завершившимся со счётом 1:0 в пользу гостей.
Обновлено в 17:31
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Покойный диджей Avicii выпустил новый сингл

Обновлено в 03:46
Авто

До России добрался обновленный пикап Isuzu D-Max

Нынешний пикап Isuzu D-Max увидел свет в 2011 году, но на российском рынке появился только осенью 2016-го.
Обновлено в 13:01
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Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в РФ

Обновлено в 18:12
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США заявили о желании продлить договор СНВ-3

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
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Общество

Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества

Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.
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Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
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В Афганистане террористы сбили американский бомбардировщик B-52

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Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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