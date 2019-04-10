Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафногоЧемпионат вчера в 16:39

Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Месси 41-м в текущем сезоне в составе «Барселоны». В этих матчах аргентинец отметился 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
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Месси пропустит несколько дней из-за повреждения носа

Бомбардир.ру00:14

СМИ: Месси не сыграет с «Уэской» из-за травмы в матче с «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 22:06

Боевик на «Олд Траффорд». Как Смоллинг разбил нос Месси. ВИДЕО

Sport.ruвчера в 16:43

У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней

Чемпионатвчера в 20:08

Месси разбили нос в матче с «Манчестер Юнайтед»

Матч ТВвчера в 15:49

У Месси, вероятно, трещина носовой перегородки. Он пропустит несколько дней

Sports.ruвчера в 18:56

«Было много крови, удар оказался сильным». Бускетс — о столкновении Месси со Смоллингом

Sport24.ruвчера в 20:23
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Политика

Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 21:33
Армия и оружие

Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО

На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Общество

На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено вчера в 12:16
Общество

Средняя зарплата в Свердловской области составила 38 тыс. рублей

Среднемесячная начисленная заработная плата в Свердловской области за февраль составила 38 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 14:22
Путешествия

Федор Конюхов попал в новый шторм

Обновлено вчера в 22:13
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
Обновлено вчера в 23:46
Футбол

«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика

Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд

Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы

В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире

Обновлено вчера в 04:42
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Общество

В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи

Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина

Обновлено вчера в 06:18
Футбол

Сауль готов покинуть «Атлетико». Им интересуются МЮ, «Сити» и «Барселона»

По слухам, на 24-летнего испанца претендуют "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
Обновлено вчера в 23:13
Авто

В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max

Isuzu D-Max в нынешнем виде выпускается с 2011 года, в России появился в 2016, причем появившийся еще в 2015 году рестайлинг модели на наш рынок так и не попал.
Обновлено вчера в 15:15
Авто

Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску

Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя

Обновлено вчера в 15:15
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес

Отрастивший челку Сергей Лазарев расстроил поклонников сменой имиджа

Отечественный исполнитель Сергей Лазарев решил сменить имидж и отрастил челку, показав свое перевоплощение в Instagram.
Обновлено вчера в 12:51
Общество

Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу

Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие

В ЛНР ждут расстрела вдоль границы с ВСУ: «Грядёт настоящий трэш»

В свою очередь портал оценил готовящуюся спецоперацию карателей как "настоящий трэш".
Обновлено вчера в 15:17
Политика

ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:26
Здоровье

В Тюмени врач отказалась принимать плохо разговаривающего ребенка

Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
Обновлено вчера в 10:50
Наука

Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху

Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено вчера в 03:40
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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