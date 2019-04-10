Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафногоЧемпионат вчера в 16:39
Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Месси 41-м в текущем сезоне в составе «Барселоны». В этих матчах аргентинец отметился 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
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У Месси подозрение на трещину носовой перегородки, он пропустит несколько дней
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«Было много крови, удар оказался сильным». Бускетс — о столкновении Месси со Смоллингом
Sport24.ruвчера в 20:23
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Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
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На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
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Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию
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Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
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Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати
Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
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На территории столичного Храма Христа Спасителя произошел пожар. Загорелись десять из шестнадцати строительных бытовок.
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«Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Футболисты голландского «Аякса» сыграли вничью с итальянским «Ювентусом» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
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В Индии начались самые масштабные в истории парламентские выборы
В общей сложности в голосовании, которое, по прогнозам экспертов, станет самым масштабным в мировой истории, примут участие порядка 900 миллионов граждан республики.
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Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
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В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
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В Якутии стали усиленно размножаться белые медведи
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
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Депутат Алимова продолжит материться даже после критики Володина
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Сауль готов покинуть «Атлетико». Им интересуются МЮ, «Сити» и «Барселона»
По слухам, на 24-летнего испанца претендуют "Барселона", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
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В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max
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Хот-хэтчу Ford Fiesta ST добавили продвинутую трековую подвеску
Хот-хэтч Ford Fiesta ST третьего поколения получил версию Performance.
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В Петербурге полицейский открыл огонь при задержании водителя
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Шантажировавший главу Amazon таблоид выставили на продажу
Таблоид National Enquirer, который опубликовал обнаженные фото главы Amazon Джеффа Безоса, выставлен на продажу, передает CNBC.
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Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
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Армия и оружие
В ЛНР ждут расстрела вдоль границы с ВСУ: «Грядёт настоящий трэш»
В свою очередь портал оценил готовящуюся спецоперацию карателей как "настоящий трэш".
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ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
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Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
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Ребенок «мало говорит, кое-что на своем тарабарском» — женщина предложила «услуги переводчика» с «детского языка», но медик отказалась.
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