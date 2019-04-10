Футбол
Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафногоЧемпионат 16:39
Матч с «Манчестер Юнайтед» стал для Месси 41-м в текущем сезоне в составе «Барселоны». В этих матчах аргентинец отметился 43 забитыми мячами и 21 голевой передачей.
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Футбол
Как «Аякс» и «Ювентус» сыграли вничью
«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Хоккей
«Тампа-Бэй» уступила «Коламбусу» в матче плей-офф НХЛ
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Происшествия
Шесть человек пропали без вести в Китае после схода поезда с рельсов
Сообщается, что в результате происшествия пропали без вести шесть человек.
Обновлено в 22:11
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Принц Уильям намерен подать в суд на обвинившее его в измене издание
Принц Уильям намерен подать в суд на издание In Touch, который первым из британских таблоидов опубликовал статью о его любовных отношениях якобы с одной из подруг супруги Роуз Ханбери.
Обновлено в 22:44
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено в 11:53
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено в 22:13
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Футбол
Боярский: «Лучше сбрить усы, чем болеть за „Спартак“»
Обновлено в 10:07
Общество
Восточный обход: когда запустят и пойдет ли через Академгородок
По данным Сибуправтодора, завершить строительство первого этапа Восточного обхода Новосибирска планируется в 2021 году.
Обновлено в 17:39
Политика
Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН
Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено в 18:23
Политика
Пелоси оценила слова генпрокурора США о слежке за штабом Трампа
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси прокомментировала заявление генпрокурора Уильяма Барра о том, что спецслужбы шпионили за президентской кампанией американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева признали виновным во взятках
Обновлено вчера в 06:13
Армия и оружие
Пистолет «Удав» допустили к серийному производству
Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен
Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.
Обновлено в 22:29
Здоровье
Волгоградцы узнали способы похудеть без риска для суставов
Если все-таки случились какое-либо растяжение, ушиб или другая травма, нужно исключить нагрузку на поврежденный участок тела до его полного восстановления.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева попала в полицию в Лондоне
Телеведущей Лере Кудрявцевой пришлось провести несколько часов в полицейском участке в британской столице: звезду российского телевидения ограбили.
Обновлено в 21:31
Экономика
Чешского миллиардера обвинили в мошенничестве на сумму более $1 млрд
Несколько инвестиционных фондов подали в суд иск против чешского миллиардера Радована Витека.
Обновлено в 16:53
Политика
Юнкер ожидает проведения в Британии выборов в Европарламент
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер заявил по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что ожидает проведения выборов в ЕП в Великобритании, при этом в решении лидеров 27 стран ЕС говорится, что в случае отсутствия выборов Brexit наступит уже 1 июня.
Обновлено в 21:31
Экономика
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Технологии
« Билайн» предлагает 1 Гб скоростного трафика в роуминге за 99 рублей
До обновления услуги 1 Гб мобильного Интернета за границей предоставлялся в рамках дополнительной услуги «Продли скорости» и стоил 1 500 рублей.
Обновлено в 15:39
Общество
Тельцов ждёт сюрприз, а Львам сделают заманчивое предложение
ЛЕВ Есть вероятность, что Львам поступит привлекательное или заманчивое предложение, от которого не стоит отказываться.
Обновлено в 13:00
Политика
В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком
В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Полковник полиции из Красноярска возглавил ГИБДД Новосибирской области
Бывший замначальника управления ГИБДД по Красноярскому краю Андрей Маерчук возглавил Новосибирскую областную дорожную полицию.
Обновлено в 22:32
Шоу-бизнес
Молодая супруга Цекало Дарина Эрвин опубликовала снимок топлес
Молодая супруга Александра Цекало Дарина Эрвин опубликовала в социальной сети откровенное изображение.
Обновлено в 13:23
Происшествия
ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне
Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено в 19:43
Происшествия
СК опроверг сообщения о следах взрыва в самолёте Качиньского
Следственный комитет опроверг информацию о следах веществ, используемых при создании взрывчатки, якобы найденных на обломках разбившегося самолёта Ту-154 с главой Польши Лехом Качиньским на борту.
Обновлено в 14:02