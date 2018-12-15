Футбол
В текущем сезоне АПЛ Смоллинг сыграл в 13 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов футболист провел пять матчей.
Бомбардир.ру14:06
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