Футбол

Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Бомбардир.ру
14:06

В текущем сезоне АПЛ Смоллинг сыграл в 13 матчах и забил один гол. В Лиге чемпионов футболист провел пять матчей.
Бомбардир.ру14:06

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Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

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Смоллинг продлил контракт с «МЮ» до 2022 года

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Смоллинг подписал новый контракт с «Манчестер Юнайтед»

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Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Бомбардир.ру14:06

Смоллинг продлил контракт с «МЮ» до 2022 года

Sports.ru13:58
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Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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