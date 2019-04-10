Футбол

Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1Sport24.ru 15:57

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Эшли Янг
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг нанес травму форварду «Барселоны» Лионелю Месси в матче 1/4 финала Лиги чемпионов (0:1, перерыв). На 30-й минуте первого тайма игрок «МЮ» агрессивно вышел на мяч из-за спины аргентинца, сбил Месси с ног и попал ему по лицу локтем.
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