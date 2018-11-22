Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю
Чемпионат
02:06

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.). Ранее в СМИ сообщалось, что Смоллинг по окончании нынешнего сезона может сменить команду.
Чемпионат02:06

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СМИ: Смоллинг требубет от «МЮ» 120 тысяч фунтов в неделю

Советский спорт02:25

Зарплата Смоллинга в «Манчестер Юнайтед» может повыситься до 135 тысяч евро в неделю

Sport24.ru02:21

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Чемпионат02:06

Смоллинг выдвинул условия «МЮ» по новому контракту

Евро-футбол.ру00:57

Смоллинг и МЮ обсуждают новый контракт с зарплатой £120 тыс. в неделю

Soccer.ruвчера в 23:50

СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов платить Смоллингу 135 тысяч евро в неделю

Sportbox.RUвчера в 23:23

Смоллинг хочет увеличения оклада в «МЮ» до 120 тыс. фунтов в неделю. Летом он может уйти свободным агентом

Sports.ruвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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