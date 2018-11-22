Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю
Чемпионат
02:06

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.). Ранее в СМИ сообщалось, что Смоллинг по окончании нынешнего сезона может сменить команду.
Чемпионат02:06

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СМИ: Смоллинг требубет от «МЮ» 120 тысяч фунтов в неделю

Советский спорт02:25

Зарплата Смоллинга в «Манчестер Юнайтед» может повыситься до 135 тысяч евро в неделю

Sport24.ru02:21

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Чемпионат02:06

Смоллинг выдвинул условия «МЮ» по новому контракту

Евро-футбол.ру00:57

Смоллинг и МЮ обсуждают новый контракт с зарплатой £120 тыс. в неделю

Soccer.ruвчера в 23:50

СМИ: «Манчестер Юнайтед» готов платить Смоллингу 135 тысяч евро в неделю

Sportbox.RUвчера в 23:23

Смоллинг хочет увеличения оклада в «МЮ» до 120 тыс. фунтов в неделю. Летом он может уйти свободным агентом

Sports.ruвчера в 20:28
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 05:49, Ашберн
Футбол

Ларссон: сборная России произвела впечатление во всём мире

Полузащитник сборной Швеции Себастьян Ларссон оценил выступление национальной команды России в нынешнем году, которая на прошедшем летом домашнем чемпионате мира смогла дойти до четвертьфинала, где лишь в серии пенальти уступила сборной Хорватии.
Обновлено в 05:31
Футбол

Головин приступил к тренировкам в общей группе «Монако»

Российский футболист "Монако" Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 05:41
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Футбольный матч между «Ахматом» и «Енисеем» пройдет в Красноярске

Российский футбольный союз разрешил «Енисею» провести домашний матч 16-го тура чемпионата России с «Ахматом» из Грозного в крытом манеже Красноярска.
Обновлено в 05:43
Футбол

Перес передумал покупать Неймара из-за фанатов «Реала»

Летом 2018 года Перес определил бразильца как главную трансферную цель сливочных, однако переход не состоялся из-за нежелания руководства парижан.
Обновлено в 05:17
Футбол

Насри тренируется с «Вест Хэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом».
Обновлено в 05:33
Футбол

Для болельщиков Евро-2020 введут безвизовый въезд в РФ

Иностранные зрители матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года смогут приехать в Россию без виз.
Обновлено в 05:43
Футбол

Дрогба: «Моуринью с „Манчестер Сити“ выиграл бы АПЛ два или три раза»

Экс-форвард "Челси" Дидье Дрогба считает, что Жозе Моуринью мог бы несколько раз выиграть АПЛ, если бы сейчас возглавлял "Манчестер Сити".
Обновлено в 05:38
Футбол

«Милан» рассматривает подписание Влашича

Трансферная стоимость Влашича оценивается в 12 миллионов евро. Также сообщалось, что хорвата рассматривает «Интер».
Обновлено в 04:59
Футбол

Гвардиола: рано или поздно стану тренером сборной

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола уверен, что в его тренерской карьере настанет момент, когда он возглавит одну из сборных.
Обновлено в 04:40
Футбол

«ПСЖ» предложил «Аяксу» € 80 млн за де Йонга

Полузащитник амстердамского «Аякса» Френки де Йонг может продолжить карьеру во Франции, сообщает Marca.
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Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 05:06
Футбол

Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник

Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:43
Футбол

Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть другого Полоза, более подвижного»

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев на открытой тренировке клуба рассказал, как проходит подготовка к матчу с махачкалинским "Анжи".
Обновлено в 05:30
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Ибрагимович: «В МЮ я почувствовал себя Бенджамином Баттоном»

Обновлено в 05:00
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«Динамо» проиграло «Перудже» в матче волейбольной Лиги чемпионов

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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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