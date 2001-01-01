Футбол

Смоллинг: «Ничего не дали сделать „Барселоне“, хоть они и забили»Soccer.ru вчера в 17:38

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Команда начала матч несколько нервно, но затем в итоге справились. Мы ничего не дали сделать "Барселоне", особенно в первом тайме, хоть они и забили.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Смоллинг: «„МЮ“ не дал „Барселоне“ проявить себя»

Евро-футбол.ру01:47

Смоллинг: «Манчестер Юнайтед» не дал «Барселоне» проявить себя

Чемпионатвчера в 18:16

Смоллинг: «Ничего не дали сделать „Барселоне“, хоть они и забили»

Soccer.ruвчера в 17:38

Крис Смоллинг: «Мы выполнили план на матч с „Барселоной“, пусть и не смогли забить»

Спорт-Экспрессвчера в 17:29

Крис Смоллинг: «Мы нейтрализовали „Барселону“. Обидно, что не смогли забить, моменты были»

Sports.ruвчера в 17:31

Смоллинг: «Во втором тайме мы уничтожили „Барселону“. Жалко, что не забили»

Бомбардир.рувчера в 17:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:31, Ашберн
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Экономика

Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено вчера в 13:26
Политика

ЕС и Великобритания договорились о продлении срока Brexit

Великобритания не планирует участвовать в выборах в Европарламент 23 мая и постарается выйти из ЕС до этой даты, утверждала Мэй.
Обновлено вчера в 20:12
Наука

Китайские ученые получили ГМ-макак с «получеловеческим» мозгом

В статье, опубликованной в журнале National Science Review, они сообщают, что полученные таким образом ГМ-животные демонстрировали улучшенную скорость реакции и память.
Обновлено в 02:53
Авто

Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России

Обновлено вчера в 08:11
Армия и оружие

СК возбудил три дела из-за обстрелов населения Донбасса со стороны ВСУ

Главным следственным управлением СК России возбуждено три уголовных дела по фактам обстрелов мирного населения Донбасса со стороны украинских военнослужащих.
Обновлено в 02:08
Здоровье

Как волгоградцы могут победить неприятный запах изо рта

Плохой запах изо рта может стать причиной неуверенности в себе у волгоградцев. Как можно решить эту проблему, читайте в нашем материале.
Обновлено в 02:29
Общество

Крупным бизнес-планом: ИП активно регистрируются самозанятыми

Каждый шестой зарегистрированный самозанятый раньше был индивидуальным предпринимателем (ИП).
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Россию назвали небоеспособной против США в Арктике

Обновлено 09 апреля в 21:11
Происшествия

После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек

Обновлено в 03:04
Гаджеты

Продажи ПК Apple Mac на родном рынке упали сильнее, чем на глобальном

Лидером рынка осталась Lenovo, реализовавшая 13,2 млн ПК и показавшая рост на 6,9%. К слову, это самый большой показатель в списке лидеров.
Обновлено в 02:04
Футбол

Месси повредил нос в Манчестере

Обновлено в 02:03
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Политика

Египет отказал США в создании «арабского НАТО»

Египет уведомил власти США в отказе участвовать в формировании Ближневосточного стратегического альянса (MESA, известного как «арабское НАТО»).
Обновлено в 00:52
Политика

В Судане произошел военный переворот

Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Общество

Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 250 площадках

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» пройдет в Москве с 25 апреля по 5 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Обновлено в 01:03
Политика

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Обновлено вчера в 11:03
Авто

Range Rover Evoque получил 5 звезд на краш-тесте

У паркетника Range Rover Evoque результаты оказались куда лучше: 5 звезд и 94%.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Происшествия

Главу Дербентского района Дагестана доставили на допрос в Москву

Главу Дербентского района увезли в Москву, где оформили задержание по ст. 91 УПК РФ на 2-е суток.
Обновлено в 01:23
Здоровье

Назван главный ночной симптом рака

Специалисты Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме онкологии, который чаще всего проявляется в темное время суток, передает Express.Сильное регулярное ночное потоотделение может быть симптомом рака, считают британские онкологи.
Обновлено вчера в 08:45
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Игры

Сражение с боссом в новом геймплейном ролике Trine 4: The Nightmare Prince

Обновлено в 02:57
Экономика

«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей

Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Экономика

В Shell подтвердили выход из «Балтийского СПГ»

Выход из проекта «Балтийский СПГ» подтвердили в компании Shell, пишет газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 21:13
Общество

Проблемы озера Тургояк обсудили на совещании у Алексея Текслера

Проверки прокуратуры не раз обнаруживали нарушения в деятельности Главного управления лесами, в частности, отсутствует контроль за вверенными лесничествами, и в качестве примера Андрей Потапов ознакомил собравшихся с одной из проблем озера Тургояк.
Обновлено в 03:30
Политика

В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу

Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

В МИД Турции не исключили еще одной сделки с Россией по С-400

Обновлено вчера в 04:17
Происшествия

В пермской школе некачественной едой отравились 137 учеников

137 учеников не вышли сегодня на занятия в школу №107 Перми.
Обновлено вчера в 05:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное