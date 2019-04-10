Футбол

Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»Sport24.ru вчера в 21:51

Манчестер Юнайтед — Барселона
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Олд Траффорд»
Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг поделился ожиданиями от первого матча с «Барселоной» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов и от противостояния с лидером каталонцев Лионелем Месси. В нынешнем сезоне Месси провел 40 матчей во всех турнирах и забил 43 гола.
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Смоллинг: «Хочу передать Месси, что жду его»

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Смоллинг: хочу передать Месси, что жду его

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Крис Смоллинг: «Хочу сказать Месси, что жду его»

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Крис Смоллинг: «Я уже играл в этом сезоне против Роналду и Мбаппе. Теперь пусть будет Месси»

Sports.ru01:27
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Крис Смоллинг
Британский футболист
Английский футболист, защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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