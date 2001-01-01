Экономика
Смоленский завод радиодеталей в I квартале сократил чистую прибыль в 2,7 раза на фоне колебания спроса на продукциюИнтерфакс - Россия вчера в 04:39
Выручка компании за январь-март составила 121,1 млн рублей (рост на 3,2%). При этом себестоимость продукции выросла на 7,6% - до 116,4 млн рублей. В результате валовая прибыль сократилась почти в 2 раза, достигнув 4,7 млн рублей.
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