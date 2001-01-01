Смоленский завод радиодеталей в I квартале сократил чистую прибыль в 2,7 раза на фоне колебания спроса на продукциюИнтерфакс - Россия вчера в 04:39

Выручка компании за январь-март составила 121,1 млн рублей (рост на 3,2%). При этом себестоимость продукции выросла на 7,6% - до 116,4 млн рублей. В результате валовая прибыль сократилась почти в 2 раза, достигнув 4,7 млн рублей.

Смоленский завод радиодеталей в I квартале сократил чистую прибыль в 2,7 раза на фоне колебания спроса на продукцию

Транспорт Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России Самая распространённая ошибка при сдаче практического экзамена в условиях дорожного движения («город») — «не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой».

Происшествия Названы ошибки спасателей при тушении SSJ-100 в Шереметьево По делу об авиакатастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) следствие назначило специальную экспертизу действий аварийно-спасательных подразделений Международного аэропорта Шереметьево.

Музыка Найк Борзов отметит день рождения на эмоциональных качелях Найк Борзов отпразднует свой день рождения концертом в Vegas City Hall 23 мая 2019 года.

Происшествия Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100), вылетевший из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Политика КНДР назвала грабежом недавний арест своего судна властями США МИД КНДР выразил протест в связи с недавним арестом судна республики властями США под предлогом нарушения режима международных санкций, назвав этот шаг незаконным жестоким грабежом.

Транспорт Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.

Общество Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.

Гаджеты «Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на российской ОС "Ростелеком" выбрал трех поставщиков 100 тысяч смартфонов на базе отечественной мобильной операционной системы Sailfish для проекта "Доверенная мобильная среда", следует из материалов на портале госзакупок.

Авто Volvo в апреле увеличила продажи в России на 7,9% Продажи компании Volvo в апреле составили 643 новых машины, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Происшествия Фигурант дела о грязной нефти потребовал проверить терминал «Транснефти» Объявленный в международный розыск по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» основатель холдинга «Петронефть» Роман Трушев заявил, что для проведения объективного расследования сотрудники правоохранительных органов и специалисты должны проверить терминал «Транснефти — Дружбы».

Экономика Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.

Экономика Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.

Армия и оружие В МИДе заявили о подготовке США к применению ядерного оружия в Европе «К сожалению, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся даже задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств», — сказал Ермаков.

Здоровье Минпромторг предложил запретить пищевой спирт в корвалоле Зачем менять спирт Министерство промышленности и торговли предложило запретить использование спирта, полученного из пищевого сырья, для производства лекарств, в том числе настоек валерианы, пустырника, боярышника, а также корвалола и валокордина.

Общество Минкомсвязи обновило график перехода на цифровое вещание в регионах Минкомсвязи представило обновленный план постепенного перехода на цифровое телевидение в регионах России, куда внесло даты отключения от аналогового вещания для третьего и четвертого этапов.

Происшествия Два самолета столкнулись на Аляске Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .

Происшествия Футзальный арбитр умер во время матча в Бразилии 44-летний Исильдо Фабиано Бьянчи да Силва скончался во время матча между командами "Сао-Карлос" и "Таубате".

Происшествия В Чите кондуктор пойдет под суд за «минирование» троллейбуса Следователи Читинской полиции передали в суд уголовное дело в отношении кондуктора троллейбусного управления.

Музыка Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград» Музыкант Сергей Шнуров объявил о роспуске группы «Ленинград». На пресс-конференции Шнуров сообщил о своих дальнейших творческих планах.

Политика США подготовили санкции против «Северного потока — 2» Американские сенаторы Тед Круз и Джин Шахин подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против лиц и компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», передает Foreign Policy со ссылкой на копию документа.