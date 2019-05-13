Экономика
Чистая прибыль «Русала» в I квартале сократилась на 49,8%ТАСС 20:00
Чистая прибыль крупнейшего российского производителя алюминия "Русал" в первом квартале текущего года составила $273 млн, что на 49,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.
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Чистая прибыль итальянской Enel в I квартале увеличилась на 7% — до €1,3 млрд
Rambler News Service05:42
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