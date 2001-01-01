Футбол
Смоленский футболист может продолжить карьеру в ИталииРабочий путь (г. Смоленск) 09:50
Итальянские СМИ информируют, что Глушенков прилетел в Верону частным рейсом в прошлое воскресенье и находился в городе целый день. В ближайшее время полузащитник «Спартака» пройдет медосмотр. Отметим, что Глушенков может стать вторым экс-футболистом московского «Спартака» в «Вероне».
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 10:21, Вашингтон
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