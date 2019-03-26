Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ вчера в 16:00
Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.
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Смоленский «Днепр» уведомил ПФЛ о добровольном снятии с чемпионата
Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 14:27
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 05:34, Ашберн
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