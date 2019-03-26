Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ вчера в 16:00

Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.

О чем говорит Смоленск

О чем говорит Смоленск

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