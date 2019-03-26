Футбол

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ вчера в 16:00

Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.
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Смоленский футбольный клуб «Днепр» снялся с первенства Олимп-ПФЛ

ТАССвчера в 14:47

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Матч ТВвчера в 16:00

Смоленский «Днепр» снялся с Олимп-ПФЛ

Спорт-Экспрессвчера в 15:59

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Sport24.ruвчера в 15:43

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Смоленский «Днепр» снялся с первенства Олимп-ПФЛ. Это уже второй такой клуб в сезоне

Sports.ruвчера в 15:49

Смоленский «Днепр» уведомил ПФЛ о добровольном снятии с чемпионата

Рабочий путь (г. Смоленск)вчера в 14:27
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