Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ вчера в 16:00

Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.

Армия и оружие Американцы решили списать авианосец USS Harry S. Truman Американские военные приняли решение списать атомный авианосец USS Harry S. Truman, содержание которого обходится бюджету США в весьма круглую сумму.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Три российских офицера, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Экономика ВТБ и группа инвесторов стали владельцами KFC в России Помимо ВТБ, в консорциум входит, например, инвестиционная группа Marathon Group (среди ее основных активов — сеть «Магнит» и ряд фармпредприятий).

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Экономика Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России 26 марта «Коммерсантъ» уточнил, что Ford намерен полностью отказаться от выпуска и импорта в Россию легковых автомобилей.

Хоккей Бобровский установил новый личный рекорд Примечательно, что по количеству шатаутов в нынешнем сезоне Бобровский догнал Марка-Андре Флери из команды "Вегаса".

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Происшествия Экс-мэра Биробиджана подозревают в злоупотреблении полномочиями Следователи возбудили дело о злоупотреблении должностными полномочиями, фигурантом которого стал бывший мэр Биробиджана Евгений Коростелев.

Общество Доля россиян, посещающих театры, выросла до 48% Чаще остальных в театры ходят 45 - 59-летние люди с высшим образованием, в основном жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников.

Экономика Мордашов заинтересовался покупкой доли в сети гипермаркетов «Лента» Владелец «Северстали» миллиардер Алексей Мордашов заинтересовался крупной розницей: его «Севергрупп» обсуждает покупку крупнейшей доли в сети гипермаркетов «Лента».

Здоровье Минздрав предложил ввести в России всеобщее йодирование пищевой соли В России со следующего года может быть введено универсальное йодирование пищевой поваренной соли.

Кино Умер сыгравший Калиостро в «Формуле любви» Нодар Мгалоблишвили Причина смерти актера не называется. Наибольшую популярность Мгалоблишвили получил благодаря роли графа Калиостро в фильме «Формула любви».

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры бойца MMA Всемирно известный боец MMA из Ирландии Конор Макгрегор заявил о завершении спортивной карьеры.

Общество Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору фарша Как отметили в Роскачестве, мясной говяжий фарш, согласно ГОСТу, относится к категории В. Это означает, что в фарше, приготовленному по стандарту должно быть не меньше 60% мышечной ткани.

Транспорт Ликсутов пообещал лишить таксистов возможности работать больше 8 часов К началу 2020 года в Москве появится система, которая не будет допускать к заказам водителей такси, которые отработали за рулем более восьми часов.

Происшествия ФСБ проводит обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир» в Крыму «Сотрудниками ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями МВД и Федеральной службы войск национальной гвардии РФ 27 марта 2019 года в рамках возбужденных уголовных дел проводятся обыски по местам жительства сторонников запрещенной в России международной террористической организации»,— говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Крыму и Севастополю.

Футбол Федор Чалов: «Надеюсь, шутка про меня и „Реал“ когда-нибудь станет реальностью» Нападающий ЦСКА в интервью "СЭ" рассказал о дебюте за сборную России, шутках Дзюбы, советах Головина и самом умном игроке РПЛ.

Экономика «Магнит» сократил в прошлом году прямые поставки вина почти в два раза «Сокращение прямого импорта вина компанией «Ритейл Импорт» в 2018 году связано со сменой месторасположения склада и организацией более эффективного процесса поставок алкоголя», — сообщил представитель ретейлера, добавив, что сейчас ввоз продукции производит другая организация, входящая в группу компаний «Магнит».

Происшествия Возле Кремля украли кабель правительственной связи Фрагмент правительственной кабельной связи украден неизвестными из коллектора возле Кремля.

Авто Skoda Octavia получила новую версию Skoda Octavia в версии Dynamic+ получила 17-дюймовые легкосплавные колеса Trius черного цвета.