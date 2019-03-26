Футбол

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ 16:00

Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.
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Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Чемпионат17:14

Смоленский «Днепр» снялся с первенства Олимп-ПФЛ. Это уже второй такой клуб в сезоне

Sports.ru15:49

Смоленский «Днепр» снялся с Олимп-ПФЛ

Спорт-Экспресс15:59

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Sport24.ru15:43

Смоленский футбольный клуб «Днепр» снялся с первенства Олимп-ПФЛ

ТАСС14:47

Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛ

Матч ТВ16:00

Смоленский «Днепр» уведомил ПФЛ о добровольном снятии с чемпионата

Рабочий путь (г. Смоленск)14:27
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество

В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах

Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Происшествия

СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра Михаила Абызова. Он задержан во вторник в Москве.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами

Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.
Обновлено в 00:21
Политика

США работает над «сделкой века» по ближневосточному урегулированию

Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может быть предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Обновлено в 16:58
Политика

Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку

Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Политика

Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России

Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Политика

МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых

В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Здоровье

Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств

Минздрав России утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в РФ, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье

В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.
Обновлено в 06:55
Футбол

Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса

Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника

Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Кино

Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв

Обновлено в 14:28
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Обновлено в 16:21
Политика

Гуайдо обвинил Россию в нарушении конституции Венесуэлы

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что между Россией и Венесуэлой действуют соглашения, предполагающие в том числе присутствие российских военных на территории боливарианской республики.
Обновлено в 15:57
Политика

Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине

Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Футбол

«Реал» хочет летом продать Бэйла

По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:56
Кино

Блокбастер «Мстители. Финал» будет самым длинным фильмом Marvel

Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел. Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений.
Обновлено в 15:16
Происшествия

Прокурор запросил 21 год колонии строгого режима для Вячеслава Гайзера

Обновлено в 10:04
Футбол

Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии

Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если получит вызов.
Обновлено в 15:14
Экономика

Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни

В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия

В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен

Обновлено в 07:07
Армия и оружие

МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход

Обновлено в 04:22
Энергетика

Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа

Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Общество

Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД

Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено в 14:58
Автоспорт

Глобальные изменения в Формуле-1 на 2021 год пока не утвердили

Голосования по глобальным вопросам не состоялись, но в планах проведение подобных встреч вплоть до июня.
Обновлено в 17:19
Авто

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Энергетика

Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля

Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.
Обновлено в 09:13
Экономика

Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов

Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Общество

Тестовые полеты Boeing 737 MAX с обновленной системой провели в США

Обновленные самолеты Boeing 737 MAX прошли первые тестовые полеты в США, передает Reuters.
Обновлено в 16:51
Экономика

Совфед рассмотрит закон о пересчете пенсий

Закон о новом порядке расчета размера пенсий гражданам, получающим доплату из бюджетной системы РФ, Совфед рассмотрит на пленарном заседании 27 марта, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:01
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