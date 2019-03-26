Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ 16:00
Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 17:24, Ашберн
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра Михаила Абызова. Он задержан во вторник в Москве.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие
Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами
Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.
Обновлено в 00:21
Политика
США работает над «сделкой века» по ближневосточному урегулированию
Признание США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может быть предтечей продвигаемой США "сделки века" по ближневосточному урегулированию.
Обновлено в 16:58
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Политика
Reuters узнал сроки публикации доклада Мюллера по России
Генеральный прокурор США Уильям Барр планирует публичную часть доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном «вмешательстве» России в американские выборы в течение «нескольких недель».
Обновлено в 16:08
Политика
МВД предложило лишать водительских прав наркозависимых
В Министерстве внутренних дел рассматривается вопрос о законодательном лишении наркозависимых граждан права управлять транспортным средством и работать на опасных производствах.
Обновлено в 05:48
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств
Минздрав России утвердил порядок приостановления применения лекарственных препаратов в РФ, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Климова позировала десятилетнему сыну в прозрачном платье
В кадре 41-летняя артистка позирует у окон отеля на территории ОАЭ в белом полупрозрачном платье.
Обновлено в 06:55
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Хабаровске коллектор выложил в Сеть порноколлаж с ребенком должника
Правоохранители арестовали 38-летнего коллектора, который опубликовал в Интернете порноролик с участием ребенка должника из Хабаровска.
Обновлено в 05:40
Кино
Госпитализирован кинорежиссёр Сергей Соловьёв
Обновлено в 14:28
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено в 16:21
Политика
Гуайдо обвинил Россию в нарушении конституции Венесуэлы
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что между Россией и Венесуэлой действуют соглашения, предполагающие в том числе присутствие российских военных на территории боливарианской республики.
Обновлено в 15:57
Политика
Ляшко выступил против запрета русского языка на Украине
Глава "Радикальной партии" Украины, кандидат на пост президента страны Олег Ляшко заявил, что он против того, чтобы в стране запрещали изучать и использовать русский язык.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Реал» хочет летом продать Бэйла
По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.
Обновлено в 14:56
Кино
Блокбастер «Мстители. Финал» будет самым длинным фильмом Marvel
Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел. Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений.
Обновлено в 15:16
Футбол
Балотелли: могу отказаться от вызова в сборную Италии
Нападающий «Марселя» Марио Балотелли признался, что может отказаться играть за сборную Италии, если получит вызов.
Обновлено в 15:14
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия
В США арестован звезда фильма «Убить Билла» Майкл Мэдсен
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
МРК «Орехово-Зуево» отправился в первый дальний поход
Обновлено в 04:22
Энергетика
Минэнерго: Население не обяжут платить за «умные» счетчики газа
Ранее газета "Известия" со ссылкой на Минэнерго сообщила, что ведомство направило письмо в правительство с расчетами о том, во сколько может обойтись внедрение интеллектуальной системы учета газа в России, и якобы предложило включить расходы на установку ПУГ в тариф для населения.
Обновлено в 05:49
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено в 14:58
Автоспорт
Глобальные изменения в Формуле-1 на 2021 год пока не утвердили
Голосования по глобальным вопросам не состоялись, но в планах проведение подобных встреч вплоть до июня.
Обновлено в 17:19
Авто
Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России
Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV).
Обновлено в 04:43
Энергетика
Нефтяники согласились сдерживать рост цен на топливо до июля
Первое соглашение между нефтекомпаниями и правительством было подписано осенью прошлого года, тогда речь шла о заморозке розничных цен, их индексации на уровень инфляции в первом квартале 2019 года и снижении мелкооптовых цен до уровня, необходимого для поддержания маржинальности АЗС.
Обновлено в 09:13
Экономика
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.
Обновлено в 07:05
Общество
Тестовые полеты Boeing 737 MAX с обновленной системой провели в США
Обновленные самолеты Boeing 737 MAX прошли первые тестовые полеты в США, передает Reuters.
Обновлено в 16:51
Экономика
Совфед рассмотрит закон о пересчете пенсий
Закон о новом порядке расчета размера пенсий гражданам, получающим доплату из бюджетной системы РФ, Совфед рассмотрит на пленарном заседании 27 марта, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено в 17:01