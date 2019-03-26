Футбол
Смоленский «Днепр» снялся с первенства ПФЛМатч ТВ 16:00
Как сообщает издание «Рабочий путь», это добровольное решение смоленского коллектива. В текущем сезоне ПФЛ «Днепр» провел 15 матчей и набрал 14 очков, расположившись на предпоследнем месте.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 18:53, Ашберн
Происшествия
Абызов приехал в Москву на день рождения бывшего коллеги
Обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве бывший министр по вопросам «открытого правительства» Михаил Абызов приехал в Москву на день рождения своего экс-коллеги, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, и подтвердил РБК знакомый Абызова.
Обновлено в 15:12
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил сербам, что бомбардировки 1999 года были оправданы
Бомбардировки силами НАТО Союзной республики Югославии в 1999 году были необходимыми и легитимными, заявил сербскому агентству Танюг генеральный секретарь Йенс Столтенберг.
Обновлено в 12:30
Кино
СМИ сообщили о смерти актера Нодара Мгалоблишвили
Обновлено в 17:20
Кино
Режиссера Сергея Соловьева экстренно госпитализировали
Обновлено в 14:49
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского до 24 мая 2019 года.
Обновлено в 11:53
Политика
Мадуро анонсировал межправительственную встречу РФ и Венесуэлы
В апреле этого года пройдет межправительственная российско-венесуэльская встреча, заявил президент этой южноамериканской страны Николас Мадуро.
Обновлено в 17:47
Игры
Комедийный квест Darkestville Castle вышел на iOS и Android
Обновлено в 15:40
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно сел в США из-за неполадок
В американском аэропорту экстренную посадку совершил авиалайнер Boeing 737 MAX авиакомпании Southwest Airlines, переает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Обновлено в 17:05
Футбол
Луи ван Галь: «Мой „МЮ“ не играл в скучный футбол»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Галь поделился мнением о стиле игры английского клуба под его руководством.
Обновлено в 15:01
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено в 18:19
Технологии
Electronic Arts закрывает офис в России
Американская корпорация Electronic Arts (EA), один из крупнейших издателей компьютерных игр, закроет офисы в России и Японии, сообщает интернет-издание Kotaku со ссылкой на внутреннее письмо компании.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Диагностическая лаборатория Волгограда получила новое оборудование
Клинико-диагностическая лаборатория Волгограда продолжает развиваться.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Сенатора Арашукова проверят на вменяемость
Эксперты проверят на вменяемость временно отстраненного от должности сенатора Рауфа Арашукова, арестованного по делу об организации убийств и участии в преступном сообществе.
Обновлено в 08:34
Политика
Японских школьников научат считать Курилы своей территорией
Обновлено в 07:43
Экономика
Минтруд предложил рассчитывать пенсии по продолжительности жизни
В документе сообщается, что увеличение продолжительности жизни в России может привести к завышению размера назначаемой накопительной пенсии.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Экс-зампреда правительства Камчатки обвинили во взяточничестве
Как сообщает Управление СК РФ по Камчатскому краю, бывшего заместителя председателя регионального правительства Валерия Карпенко обвинили в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 18:27
Шоу-бизнес
Николас Кейдж женился в четвертый раз
Обновлено в 07:23
Футбол
Италия разгромила Лихтенштейн при судействе Левникова
Сборная Италии на своем поле провела матч с командой Лихтенштейна в рамках второго тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 17:37
Экономика
Консорциум ВТБ и Marathon стал владельцем KFC в России
«ВТБ Капитал» — инвестиционное подразделение ВТБ — «в составе консорциума российских и международных финансовых инвесторов» стал владельцем 100% «Интернэшнл Ресторант Брэндс», подтвердил РБК представитель ВТБ.
Обновлено в 17:00
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Экономика
Медведев пообещал не повышать налоги в ближайшие шесть лет
Внесение неналоговых платежей в Налоговый кодекс не приведет к увеличению фискальной нагрузки, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на расширенной коллегии Минфина.
Обновлено в 06:45
Общество
Немецкий бизнесмен объяснил важность «Северного потока — 2»
Российский газопровод "Северный поток — 2" сделает энергоснабжение в Германии надежнее, заявил глава немецкого энергетического концерна GASG Герхард Хольтмайер в интервью газете Tagesspiegel.
Обновлено в 18:19
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:44
Армия и оружие
Египет не покупал у России истребители Су-35
Обновлено в 08:31
Происшествия
Пассажиров лайнера Viking Sky пригласят в новый круиз
Все пассажиры круизного лайнера Viking Sky, у которого 23 марта отказал один из двигателей у западного побережья Норвегии, получат в виде компенсации приглашение в новый круиз.
Обновлено в 11:23
Армия и оружие
ВСУ готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ, заявили в ДНР
Украинские силовики готовили провокации в отношении наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, заявил во вторник начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 08:20
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко назвал Путина главным оппонентом
Президент Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 17:39