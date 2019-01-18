Общество
Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в ЧечнеИзвестия 08:19
Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона. Один из инициаторов запроса — Андрей Шапошников. По словам народного избранника, он не удивится, если примеру последуют и в других регионах.
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Общество
Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН
Обновлено в 08:30
Общество
В России предложили убрать из продуктовых магазинов алкоголь и табак
В случае если законопроект будет принят, алкоголь и табак нельзя будет приобрести в обычных продуктовых магазинах.
Обновлено в 02:07
Транспорт
Глава Минтранса не исключил запуск поездов в Крым раньше срока
Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту на полуостров может произойти ранее намеченного срока.
Обновлено в 05:38
Общество
В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво
Пиво перестали продавать в четырех точках.
Обновлено в 07:41
Общество
Граффити Бэнкси продали за шестизначную сумму
Граффити на стене гаража появились в Порт-Толботе в преддверии католического Рождества.
Обновлено в 07:35
Общество
Роскомнадзор получил ответы от Facebook и Twitter о локализации данных
Роскомнадзор получил ответ от Facebook и Twitter на запрос о предоставлении сведений о локализации баз персональных данных россиян на территории РФ, сообщил пресс-секретарь надзорного ведомства Вадим Ампелонский.
Обновлено в 05:21
Общество
Медведев посмотрел бои роботов в школе Краснодара
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев позитивно оценил обустройство нового здания средней школы №66 в Краснодаре, пообщался и сфотографировался с учениками, посмотрел бои роботов, которых школьники собирают в рамках внеклассной работы по робототехнике.
Обновлено в 09:31
Общество
В Москве предлагают ввести бесплатную парковку около работы
Выдавать москвичам абонементы на бесплатную парковку около места работы предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов.
Обновлено в 11:29
Общество
Медведев высоко оценил пользу обучения студентов на производстве
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе общения с сотрудниками машиностроительного предприятия "КЛААС" в Краснодаре высоко оценил пользу обучения студентов прямо на производстве.
Обновлено в 10:01
Общество
Фонтан «Дружба народов» на ВДНХ будет отреставрирован весной
Реставрация фонтана началась осенью 2018 года. Вокруг фонтана расположено 16 скульптур девушек, олицетворяющих бывшие союзные республики.
Обновлено в 04:31
Общество
Власти Петербурга в суде требуют у «Метростроя» 2,8 миллиарда рублей
Обновлено в 06:23
Религия
РПЦ освятит все океаны в Крещенскую ночь
Обновлено в 12:05
Общество
Москва вошла в 10 самых привлекательных и дешевых столиц для туристов
Москва вошла в первую десятку самых привлекательных и в то же приемлемых по тратам столиц мира для иностранных туристов в 2018 году по версии интернет-издания "Business Insider".
Обновлено вчера в 09:58
Общество
ФАС завела дело против «Аэрофлота» из-за тарифов на грузоперевозки
Отмечается, что дело было возбуждено по результатам рассмотрения апрельского заявления Владимира Печеного, занимавшего в то время пост губернатора Магаданской области, по поводу увеличения авиатарифа на перевозку грузов.
Обновлено в 03:37
Общество
Центр контроля качества потратил 3 млн рублей на баннеры с опечаткой
По данным сайта госзакупок, центр потратил на данную кампанию почти 3 млн рублей.
Обновлено в 08:35