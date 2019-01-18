Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в ЧечнеИзвестия 08:19

Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона. Один из инициаторов запроса — Андрей Шапошников. По словам народного избранника, он не удивится, если примеру последуют и в других регионах.

Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне

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