Экономика

Смоленская область в I полугодии увеличила ввод жилья на 28%Интерфакс - Россия 10:51

Организациями всех форм собственности в первом полугодии было построено 2 тыс. 822 квартиры. В июне в эксплуатацию было сдано 288 квартир. При этом индивидуальными застройщиками в Смоленской области в январе-июне было построено 145,9 тыс. кв. метров общей площади жилых домов (рост на 12,8%).
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