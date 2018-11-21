Происшествия

Смертью пенсионерки в воронежской больнице занялся СКР
Газета.Ru
08:00

89-летняя пенсионерка из Воронежа скончалась в местной больнице. По словам ее сына, это произошло из-за того, что врачи сначала по ошибке ампутировали ей не ту ногу, а потом вторую, "правильную". Возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Газета.Ru08:00

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