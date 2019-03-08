Смертоносный: в США оценили потенциал российского автомата АК-203Российская газета 07:02

с чего всё началось

Американские СМИ заинтересовались открытием российско-индийского предприятия по производству автоматов АК-203 в городе Корва на северо-востоке Индии.

Происшествия Задержан бывший заместитель главы «Росгеологии» Горринг Руслан Горринг, который был уволен с поста первого заместителя главы «Росгеологии» после публикации скандального видео, задержан в столичном аэропорту Внуково.

Происшествия В Стамбуле феминисток разогнали слезоточивым газом Слезоточивый газ и резиновые пули применила полиция Стамбула против участников акции «Ночь феминисток», приуроченной к Международном женскому дню.

Кино В США умер актер Ян-Майкл Винсент В США на 74-м году жизни скончался актер Ян-Майкл Винсент.

Происшествия В США актеру сериала «Империя» Смоллетту предъявили новые обвинения Жюри присяжных в Чикаго (штат Иллинойс) посчитало улики, имеющиеся у властей, достаточными для предъявления новых обвинений актеру телесериала «Империя» Джусси Смоллетту.

Армия и оружие Армия Сирии нанесла удары по позициям боевиков в Идлибе Сирийская армия нанесла удары по позициям террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* на юге провинции Идлиб после атак со стороны боевиков.

Политика В Италии сообщили о работе над отменой антироссийских санкций Премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что итальянская сторона работает над отменой антироссийских санкций.

Политика В обесточенном городе в Венесуэле за день в больнице умерли 15 детей Не менее 15 детей умерли в пятницу в больнице городе Матурин в штате Монагас (Венесуэла), который остался без электричества из-за аварии, как и большая часть страны.

Происшествия Бывшая «Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет "Юная мисс Вселенная —2017" Лотте ван дер Зее умерла от сердечного приступа. Об этом сообщается в ее инстаграме.

Происшествия Подросток умер после визита к стоматологу в Москве Главное следственное управление СК РФ по Москве начало доследственную проверку по факту смерти подростка 2003 года рождения после проведения стоматологических манипуляций.

Космос Космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане Космический корабль Crew Dragon отстыковался от МКС, вошел в плотные слои атмосферы, раскрыл парашюты и приводнился в расчетном районе Атлантического океана в 360 километрах от побережья Флориды.

Происшествия Во Флориде домашние собаки загрызли насмерть двухлетнего ребенка Две домашние собаки насмерть загрызли двухлетнего ребенка и искусали его бабушку в американском городе Хай Спрингс в штате Флорида, сообщает местный новостной портал News4jax со ссылкой на офис шерифа округа Алачуа.

Спорт Щербакова лидирует после короткой программы на юниорском ЧМ в Загребе Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира среди юниоров в Загребе.

Спорт Россия выиграла медальный зачет Универсиады Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС.

Спорт Кузьмина выиграла спринт на чемпионате мира по биатлону В шведском Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону завершился женский спринт.

Политика Министр ВВС США Хезер Уилсон уходит в отставку В свою очередь президент США Дональд Трамп в Twitter отметил проделанную «совершенно фантастическую работу» Хизер Уилсон на посту министра ВВС.

Общество Мужчины с цветами нагрянули в российское фем-кафе и были угнетены Накануне Международного женского дня группа мужчин с охапками тюльпанов ворвалась в петербургскую феминистскую кофейню «Симона», сообщает «Росбалт».

Энергетика Всемирный банк обязал Венесуэлу выплатить Conocophillips более $8 млрд Венесуэла должна выплатить нефтегазовой компании ConocoPhillips $8,7 млрд за национализацию нефтяных активов в 2007 году, постановил арбитражный трибунал Международного центра по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка, сообщает пресс-служба американской компании.

Происшествия В Киеве на марше подрались феминистки, радикалы и полицейские На женском марше равенства в Киеве произошли столкновения между феминистками, радикалами и полицейскими.

Политика Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу WikiLeaks Бывший военный аналитик разведки США Челси Мэннинг заключена под стражу, после того как отказалась давать показания перед большим жюри в окружном суде города Александрия, штат Вирджиния, по делу о деятельности сайта WikiLeaks.

Политика Шефчович заявил о необходимости возобновления диалога с Россией Кандидат в президенты Словакии, замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович считает необходимым найти способ возобновления диалога Европы с Россией.

Политика Трамп забыл про жену во время встречи чешского премьера Президент США Дональд Трамп попал в неловкую ситуацию во время встречи премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его супруги Моники.

Политика Рейтинг доверия Путину установил антирекорд Уровень доверия президенту России Владимиру Путину за прошлую неделю составил 32%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.