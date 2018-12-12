Выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности может спровоцировать Москву на принятие в военной доктрине упреждающего ядерного удара, пишет National Interest, отмечая, что в России все еще существует "мертвая рука", которая могла стать еще более смертоносной за последние годы.

РИА Новости вчера в 20:25