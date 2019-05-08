Общество

Смертность в России снизилась на 3%Капитал страны вчера в 10:34

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует вопросы социальной политики, заявила, что за первый квартал текущего года смертность в России снизилась на 3%. Об этом Голикова доложила на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Вопрос с уровнем смертности россиян прояснили власти

Газета.Ruвчера в 11:07

В России снизилась младенческая смертность

Lenta.ruвчера в 10:50

Голикова назвала регионы-лидеры по снижению смертности

Rambler News Serviceвчера в 09:32

Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума

RT на русскомвчера в 09:46

Младенческая смертность в России достигла исторического минимума

Москва 24вчера в 09:20

Смертность в России снизилась на 3% за первый квартал 2019 года

РИА Новостивчера в 09:36

Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума

Говорит Москвавчера в 09:29
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Культура

В конце мая в Петербурге пройдет «Бродский фест»

Международный фестиваль, посвященный поэту Иосифу Бродскому, пройдет в Петербурге с 24 по 26 мая.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине

Обновлено в 09:19
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

Обновлено в 01:57
Политика

Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка»

Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
Обновлено в 08:37
Политика

Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Недвижимость

Названы страны с самым дешевым жильем у моря

Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных

Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
Обновлено в 09:23
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Общество

Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве

Обновлено в 06:39
Политика

Глава ЕП высказался за создание в ЕС постоянного совета безопасности

Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни выступает за создание совета безопасности в рамках Евросоюза.
Обновлено в 09:41
Футбол

Чех: Абрамович был недоволен моим решением уйти из «Челси»

Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился воспоминаниями о том, как сообщил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу о своём решении покинуть клуб.
Обновлено в 08:49
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Обновлено в 08:40
Происшествия

В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
Обновлено в 04:32
Общество

Алина Загитова рассказала свои истории о Дне Победы

Обновлено в 08:24
Происшествия

Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

Обновлено 07 мая в 13:07
Политика

Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы

Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Политика

На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая

На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
Обновлено в 08:31
Политика

Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Здоровье

Медики рассказали, как похудеть в лице

Специалисты рассказали, как выглядеть стройной и иметь худое лицо.
Обновлено вчера в 09:40
Шоу-бизнес

Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 07:14
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов

Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Общество

Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

Обновлено в 05:26
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Татьяна Голикова
Российский экономист
Российский государственный деятель, экономист. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики с 18 мая 2018 года. Декан факультета государственного управления и финансового контроля Финансового университета при Правительстве РФ.
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