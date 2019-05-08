Общество
Смертность в России снизилась на 3%Капитал страны вчера в 10:34
Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует вопросы социальной политики, заявила, что за первый квартал текущего года смертность в России снизилась на 3%. Об этом Голикова доложила на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Голикова: младенческая смертность в России достигла исторического минимума
RT на русскомвчера в 09:46
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Культура
В конце мая в Петербурге пройдет «Бродский фест»
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Владимир Путин присоединился к шествию "Бессмертного полка" в Москве. Президент принял участие в этой акции уже в пятый раз.
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Политика
Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
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В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов
Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
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Недвижимость
Названы страны с самым дешевым жильем у моря
Топ-5 стран с самой доступной приморской недвижимостью по итогам первого квартала 2019 года составили Болгария, Турция, Черногория, Греция и Испания.
Обновлено в 09:26
Происшествия
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Обновлено вчера в 05:46
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
Глава ЕП высказался за создание в ЕС постоянного совета безопасности
Глава Европарламента (ЕП) Антонио Таяни выступает за создание совета безопасности в рамках Евросоюза.
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Футбол
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Вратарь «Арсенала» Петр Чех поделился воспоминаниями о том, как сообщил владельцу «Челси» Роману Абрамовичу о своём решении покинуть клуб.
Обновлено в 08:49
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Хоккей
Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе
Игроки сборной России посетили мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне в Братиславе и возложили цветы, отдав дань памяти.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек
Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
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Общество
Алина Загитова рассказала свои истории о Дне Победы
Обновлено в 08:24
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено 07 мая в 13:07
Политика
Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы
Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Политика
На Украине завели дела за использование георгиевской ленты 9 мая
На Украине полиция составила 13 административных протоколов в связи с использованием георгиевской ленты 9 мая.
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Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
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Здоровье
Медики рассказали, как похудеть в лице
Специалисты рассказали, как выглядеть стройной и иметь худое лицо.
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Происшествия
Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине
Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» попали в команду недели Лиги чемпионов
Стала известна команда недели в Лиге чемпионов, в которую вошли шесть футболистов "Ливерпуля".
Обновлено в 08:50
Общество
Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы
Обновлено в 05:26