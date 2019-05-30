Футбол

Смертин: карьера у Чеха вышла блестящаяNews.ru 19:05

Челси — Арсенал
4 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Финал, вчера
Бакинский олимпийский стадион
Оливье Жиру
49′
Педро Родригес
55′
Педро Родригес
60′
Эден Азар
65′
66′
Начо Монреаль
Маттео Гендузи
67′
Лукас Торрейра
Алекс Ивоби
Андреас Бодткер Кристенсен
68′
69′
Алекс Ивоби
Педро Родригес
Виллиан
71′
Эден Азар
72′
Матео Ковачич
Росс Баркли
76′
77′
Месут Озил
Джо Уиллок
Эден Азар
Давиде Цаппакоста
89′
Экс-футболист сборной России по футболу Алексей Смертин, выступавший в чемпионатах Франции («Бордо») и Англии («Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», «Фулхэм»), а ныне директор Российского футбольного союза (РФС) по международным отношениям, рассказал журналистам в Мадриде о силе английского футбола и поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов.
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Российский футболист, полузащитник. В июле 2009 года объявил о завершении карьеры игрока. Выступал за сборную России, в 2004-2005 годах - её капитан. С 2009 по 2011 год - депутат 5 созыва Алтайского краевого законодательного собрания. В настоящее время советник Президента «Динамо», офицер РФС по вопросам борьбы с расизмом, директор РФС по региональной политике и международным отношениям.
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