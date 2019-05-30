Смертин: карьера у Чеха вышла блестящаяNews.ru 19:05

Экс-футболист сборной России по футболу Алексей Смертин, выступавший в чемпионатах Франции («Бордо») и Англии («Челси», «Портсмут», «Чарльтон Атлетик», «Фулхэм»), а ныне директор Российского футбольного союза (РФС) по международным отношениям, рассказал журналистам в Мадриде о силе английского футбола и поделился мнением о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Спорт день за днем

Спорт день за днем

Политика Россия отказалась продать Ирану С-400 Россия отказала Ирану в продаже зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия Появилось видео унесенного ветром батута с детьми в Улан-Удэ В Сети появилась запись камер видеонаблюдения, зафиксировавших момент уноса порывом ветра надувного батута с детьми в Улан-Удэ.

Финансы СМИ сообщили о сокращении золотовалютных резервов Украины Золотовалютные резервы Украины в мае уменьшились с $20,5 млрд до $19,3 млрд.

Происшествия Гендиректор ППГХО задержан по подозрению в получении взятки По данным следствия, депутат, который руководит одним из местных обществ с ограниченной ответственностью, дал взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников предприятия.

Происшествия В МАК сообщили причину катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Межгосударственный авиационный комитет (МАК) может опубликовать предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево 5 июня, сообщает ТАСС.

Политика Беглов пойдет на выборы губернатора Санкт-Петербурга самовыдвиженцем Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов пойдет на выборы губернатора города самовыдвиженцем.

Интернет Apple, Google и WhatsApp осудили предложение Великобритании перехватывать зашифрованные сообщения Фото: iStock Apple, Google и WhatsApp подписали открытое письмо правительству Великобритании, в котором осудили предложение властей перехватывать зашифрованные сообщения.

Финансы Чистый спрос россиян на валюту вырос впервые за пять месяцев Чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту, особенно на доллар США, вырос в марте на 44% — до $1,2 млрд, говорится в материалах Банка России.

Политика Депутат заявила, что не любит Россию Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.

Политика Зеленский устроил скандал с журналисткой из-за квартиры Украинский лидер Владимир Зеленский устроил скандал с журналисткой телеканала «Прямой».

Политика Депутат ВР заявил, что украинская ГТС превратится в металлолом Депутат Верховной Рады Украины Вадим Рабинович заявил, что после прекращения транзита российского газа украинская ГТС превратится в металлолом.

Армия и оружие Корабль ВМС США вошел в Балтийское море Командно-штабной корабль ВМС США Mount Whitney вошел в акваторию Балтийского моря через датский пролив Большой Бельт.

Армия и оружие Минобороны увеличит соцпакет для военных летчиков Минобороны предложило для преодоления кадрового дефицита военных летчиков вернуть им право на льготное санаторное обслуживание на ведомственных базах отдыха.

Футбол Дзюбой интересуется «Вулверхэмптон» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба попал в сферу интересов «Вулверхэмптона», сообщает «Спорт-Экспресс».

Политика Зеленский заявил о ведении Украиной «двух войн» Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич ранее заявил, что ожидает от нового президента Украины Владимира Зеленского конкретных шагов по установлению "режима тишины" в Донбассе.

Политика Главы МИД Германии и Франции обсудили с Зеленским Минский процесс Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос о том, как можно "оживить" минский процесс, сообщается в четверг на официальной странице немецкого внешнеполитического ведомства в соцсети Twitter.

Шоу-бизнес Об отвращении модных дизайнеров к Бузовой рассказала Собчак Собчак отметила, что дружит с молодым дизайнером, попросившим ее обратиться к Бузовой с просьбой не носить кожаную куртку его бренда и не подписывать бренд в инстаграме.

Политика Климкин попросил принять его отставку Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.

Политика «Роскосмос» ответил Пентагону на запрет использования российских ракет "Роскосмос" осудил решение Пентагона запретить использование российской техники при проведении космических пусков, сообщает РИА "Новости".

Политика РБК: прямая линия с Владимиром Путиным планируется 20 июня В прошлом году прямую линию провели 7 июня в Гостином дворе.