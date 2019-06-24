Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видеоРИА Новости 15:09

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия. На записи видно, как, столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается.

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

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