Происшествия

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видеоРИА Новости 15:09

В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия. На записи видно, как, столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается.
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Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

РИА Новости15:09

Момент столкновения немецких истребителей попал на видео

Телеканал 360°15:43

Два истребителя столкнулись на севере Германии

Коммерсантъ09:04

Эксперт прокомментировал крушение двух истребителей Eurofighter

RT на русском13:35

ВВС Германии подтвердили гибель одного из пилотов при крушении истребителей

ТАСС12:52

Эксперт назвал вероятную причину крушения истребителей Eurofighter Typhoon

ФАН11:58

Появилось видео столкновения двух истребителей

Газета.Ru12:14
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