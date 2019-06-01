Происшествия
Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видеоРИА Новости 15:09
В Сети появились кадры столкновения двух немецких истребителей Eurofighter. Ролик сняли очевидцы происшествия. На записи видно, как, столкнувшись с другим истребителем в воздухе, один из самолетов взрывается.
Читать в источнике
Оценить314
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 18:10, Вашингтон
Политика
В Иране прокомментировали новые санкции Вашингтона
«Решение США ввести дополнительные санкции против Ирана является новым свидетельством того, что США продолжают враждебные действия против иранского народа и его лидеров», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 16:10
Гаджеты
Xiaomi представит новые смартфоны серии CC в июле
Китайская компания Xiaomi представит новые смартфоны серии CC, созданные в сотрудничестве с поглощенной Meitu, 2 июля.
Обновлено в 15:48
Политика
Евкуров объявил об отставке с поста главы Ингушетии
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Технологии
МТС решила изменить логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году, когда компания сменила буквы М, Т и С (она же S) с подписью GSM на желтом фоне на белое яйцо с надписью МТС.
Обновлено в 13:51
Общество
В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»
В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Авто
«Заряженный» кроссовер Audi SQ8: самый дорогой в гамме
У флагманского паркетника Audi Q8 появилась «горячая» версия, хотя на знаки отличия разработчики поскупились: снаружи SQ8 почти повторяет базовую модель с пакетом S line.
Обновлено в 04:38
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Технологии
Клиенты Yota теперь могут выбирать любое количество минут и интернета
Любой клиент может выбрать себе до 2 тысяч минут телефонных разговоров и трафик мобильного интернета от 1 Гб до бесконечности.
Обновлено в 11:48
Политика
Валентина Матвиенко согласилась остаться в Совете Федерации
Обновлено в 07:31
Авто
Опубликованы первые фото внедорожника «Тигр»
В Сеть утекли первые фотографии армейского внедорожника «Тигр».
Обновлено в 03:34
Политика
Порошенко предложил переименовать Грузию назло России
Кроме того, Порошенко предложил переименовать Грузию в Сакартвело.
Обновлено в 14:20
Политика
Шарию отказано в регистрации кандидатом в депутаты Рады
Журналисту и видеоблогеру Анатолию Шарию отказано в регистрации в качестве кандидата в депутаты Верховной рады, сообщил ЦИК Украины.
Обновлено в 17:50
Здоровье
Бари Алибасова заподозрили в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил о наличии несоответствий в инциденте с отравление продюсера Бари Алибасова.
Обновлено в 17:14
Энергетика
Азербайджан выступает за продление сделки ОПЕК+ на прежних условиях
Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов считает, что сделку ОПЕК+ по снижению добычи нефти было бы целесообразно продлить на прежних условиях.
Обновлено в 03:26
Наука
Создана роботизированная рыба с «жидкой батареей»
Роботизированная рыба, движущаяся в аквариуме /©James Pikul Подход увеличил количество энергии, хранящейся в роботе, на 325%, по сравнению с машиной, которая имеет отдельную батарею и гидравлическую систему.
Обновлено 21 июня в 12:18
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Общество
Европа готовится к «ртутному ожогу»: жара отпугивает туристов
Синоптики не радуют: Европа готовится к «ртутному ожогу», и в ближайшие дни во многих курортах будет гораздо жарче, чем в прошлые годы в это же время.
Обновлено в 08:45
Армия и оружие
ЛНР: ВСУ понесли потери в Донбассе
Обновлено в 16:37
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Армия и оружие
«Любимый сирийский командир Путина» разозлил Россию
В мае 2018 года журналист Сэм Дагер в своей статье для американского журнала The Atlantic назвал аль-Хасана «любимым сирийским командиром Путина».
Обновлено в 10:48
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 17:49
Шоу-бизнес
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка
Юлия Волкова станцевала с голым ковбоем в центре Нью-Йорка Экс - "татушка" вела себя очень игриво.
Обновлено в 11:36
Экономика
Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля
С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Светлана Лобода со старшей дочерью посетила дворец Аллы Пугачевой
В числе приглашенных гостей оказались популярная певица Светлана Лобода и коллега Галкина по ремеслу Александр Ревва – оба артиста явились в знаменитый дом со своими дочерьми.
Обновлено в 15:00
Спорт
Италия примет зимние Олимпийские игры 2026 года
Олимпийские игры примут итальянские города города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в Италии.
Обновлено в 13:09
Здоровье
Как не отравиться во время отдыха на курорте
Российские курорты или экзотические страны - везде стоит внимательнее относиться к своему здоровью, иначе привезти с отдыха можно кое-что пострашнее диареи.
Обновлено в 09:08
Политика
Украина приготовилась покинуть ПАСЕ
Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за присоединения Крыма и военных действий на юго-востоке Украины.
Обновлено в 16:59