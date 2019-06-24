Происшествия
Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в ГерманииREGNUM 15:34
Обнародована видеозапись авиакатастрофы двух истребителей ВВС Германии, столкнувшихся в небе и упавших на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Видео ролик успели записать случайные очевидцы катастрофы.
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Хоккей
Павел Ротенберг примет участие в лагере развития «Торонто»
Напомним, в прошлом сезоне Ротенберг участвовал в тренировочном лагере развития «Торонто».
Обновлено в 12:38
Происшествия
В центре Москвы преступник травит людей газировкой
В центре Москвы мужчина, представляющийся Азаматом, Мурадом или Анваром, травит людей, втираясь в доверие и знакомясь с одинокими гуляющими людьми и предлагая им в ходе беседы выпить из своей бутылки лимонад или пиво.
Обновлено в 17:36
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления
Обновлено в 08:54
Экономика
Экономисты предупредили о новом финансовом кризисе в России
Распространение дешевых кредитов и рост имущественного расслоения населения может привести к финансовому кризису в России.
Обновлено в 02:46
Космос
Россия и Индия создадут карты галактик на китайской космической станции
Со слов заместителя директора по научной работе Института астрономии РАН Михаила Сачкова, карты отдельных галактик и планетарных туманностей будут созданы в результате совместного российско-индийского эксперимента по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, запланированного на китайской космической станции в 2022 году, передает ТАСС.
Обновлено в 09:21
Кино
Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку на постере «Человека-паука»
Актер Сэмюэл Л. Джексон, исполнитель роли Ника Фьюри в фильмах Marvel, нашел ошибку на одном из постеров фильма "Человек-паук: Вдали от дома".
Обновлено в 20:05
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Политика
ПАСЕ проголосовала за возможность для возвращения России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма ассамблеи, которая открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.
Обновлено в 18:57
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Армия и оружие
ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР
Обновлено в 15:59
Происшествия
В Германии из-за двух бомб времен войны эвакуировали 2,5 тыс. человек
В немецком городе Гисен (земля Гессен) обнаружили два снаряда времен Второй мировой войны, в результате чего были эвакуированы 2,5 тыс. человек.
Обновлено в 20:15
Общество
Школьница набрала 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 10:03
Наука
Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины
Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
Обновлено в 10:32
Общество
Россияне признались в несбывшихся детских мечтах
Уточняется, что детская мечта и реальность в части трудоустройства полностью совпали у 5 процентов опрошенных, 17 процентов заявили о частичном совпадении.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Сочи
Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
Обновлено в 15:05
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено в 20:15
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Политика
Путин на год продлил продуктовое эмбарго
Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.
Обновлено в 07:25
Политика
Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации
Напомним, что в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях.
Обновлено в 20:48
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стёкол автомобиля
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
Обновлено вчера в 21:59
Космос
NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе
NASA подтвердило сообщения СМИ о том, что учены обнаружили в атмосфере Марса метан, который обычно говорит о наличии живых организмов.
Обновлено в 12:07
Происшествия
В Мексике бандиты напали на силы самообороны
Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
Обновлено в 18:06
Здоровье
Внешние признаки могут указать на онкологию
Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
Обновлено в 13:11
Технологии
МТС изменил логотип впервые за 13 лет
Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 18:10
Транспорт
Отменена комиссия при оплате штрафов ГИБДД через портал госуслуг
Комиссия при оплате штрафов ГИБДД отменена на портале госуслуг для держателей карт платежной системы «Мир», передает РИА Новости.
Обновлено в 11:44
Общество
Названы самые зависимые от наркотиков регионы России
Самыми независимыми от наркотиков являются регионы – Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 05:56
Политика
Власть боится нарастания протестов и вынуждена отступать - Соловей
Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
Обновлено в 12:47