Происшествия

Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в ГерманииREGNUM 15:34

Обнародована видеозапись авиакатастрофы двух истребителей ВВС Германии, столкнувшихся в небе и упавших на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Видео ролик успели записать случайные очевидцы катастрофы.
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При столкновении двух истребителей в Германии погиб пилот

РБК11:08

Момент столкновения немецких истребителей попал на видео

Телеканал 360°15:43

Один пилот сумел спастись после крушения двух истребителей в Германии

RT на русском13:10

Смертельное столкновение двух немецких истребителей попало на видео

РИА Новости15:09

ВВС Германии подтвердили гибель одного из пилотов при крушении истребителей

ТАСС12:52

Два истребителя столкнулись на севере Германии

Коммерсантъ09:04

Появилось видео столкновения двух истребителей

Газета.Ru12:14
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Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию

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ВСУ понесли потери в Донбассе, рассказали в ЛНР

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Происшествия

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Наука

Музыка помогает старшеклассникам лучше усваивать школьные дисциплины

Канадские специалисты выяснили, что старшеклассники, посещавшие с ранних лет уроки музыки, на экзаменах по естественным наукам, математике и английскому языку показывают лучшие результаты, чем их менее «музыкальные» сверстники.
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Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщила, что в ДТП пострадали четыре человека, в том числе несовершеннолетние.
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Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
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Обновлено в 12:30
Политика

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Президент РФ Владимир Путин продлил до конца 2020 года специальные экономические меры, введенные в отношении продукции из стран Евросоюза.
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Украина в ПАСЕ намерена добиваться санкций против российской делегации

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Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР подготовили законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку стёкол на транспортном средстве.
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Космос

NASA подтвердило наличие возможной жизни на Марсе

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В Мексике бандиты напали на силы самообороны

Не менее шести человек погибли в понедельник в результате нападения бандитов на отряд сил самообороны в мексиканском штате Герреро.
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В Новосибирске продают редчайшую ГАЗ-3111 «Волгу» с мотором Toyota

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Еще из признаков — бледность кожных покровов, общая усталость, может держаться небольшая температура без видимых причин, — пояснила Землянухина.
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МТС изменил логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
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Отменена комиссия при оплате штрафов ГИБДД через портал госуслуг

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Общество

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Самыми независимыми от наркотиков являются регионы – Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
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Политолог, историк Валерий Соловей а эфире «Эха Москвы» заметил, что в России налицо признаки приближающегося политического кризиса.
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