Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в ГерманииREGNUM 15:34

Обнародована видеозапись авиакатастрофы двух истребителей ВВС Германии, столкнувшихся в небе и упавших на территории федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Видео ролик успели записать случайные очевидцы катастрофы.

Опубликовано видео катастрофы двух истребителей Eurofighter в Германии

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