Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видеоРИА Новости 11:39

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видео

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