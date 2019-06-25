Происшествия
Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видеоРИА Новости 11:39
Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
Футбол
Бузова предложила работу скандальному футболисту Глушакову
Обновлено в 03:33
Здоровье
Женщина съездила в отпуск и вернулась парализованной и слепой
За пять дней отпуска Кэтрин Дерин утратила возможность видеть и была полностью парализована ниже пояса.
Обновлено в 07:11
Наука
Как температура влияет на сон, рассказали ученые
Обновлено вчера в 11:25
Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России
Киев отзывает своего посла при Совете Европы для консультаций - такое решение было принято в связи с крайним недовольством Украины из-за решения СЕ восстановить Россию в Парламентской ассамблее.
Обновлено в 12:00
Энергетика
В Независимом топливном союзе оценили риски от свободных цен на бензин
Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Сергея Хестанова отказ от продления заморозки цен на топливо после 1 июля, если такое решение примет правительство, не вызовет резкого роста цен на бензин.
Обновлено в 12:29
Авто
Электрокар Lightyear One оснащен солнечной батареей
Для начала, нужно было спроектировать автомобиль так, чтобы разместить достаточное количество составляющих, поглощающих солнечный свет, а во-вторых, улучшить в связи с этим вес модели.
Обновлено в 09:04
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Футбол
Экс-полузащитник «Динамо» Ванкер перешел в «Тулузу»
30-летний футболист, права на которого принадлежат «Антальяспору», перешел в «Тулузу».
Обновлено в 11:34
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Алла Покровская
Актриса театра и кино, вдова Олега Ефремова Алла Покровская умерла в Москве на 82-м году жизни.
Обновлено в 07:24
Экономика
IKEA запустит сервис аренды мебели в России в следующем году
IKEA планирует запустить в России сервис по сдаче мебели в аренду в 2020 г. Об этом журналистам сообщил гендиректор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл, передает «Интерфакс».
Обновлено в 12:50
Кино
Вин Дизель объявил о начале съемок «Форсажа 9»
Вин Дизель объявил в Instagram о начале съемок девятой части франшизы «Фоорсаж».
Обновлено в 05:45
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Матвиенко раскритиковала главу Минвостокразвития
Россиянам не хватает информации о том, что происходит на Дальнем Востоке, какие преференции они могут получить при переезде, и это упущение Минвостокразвития, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 10:36
Происшествия
Москвичей экстренно эвакуируют из-за крупного пожара
Обновлено в 13:36
Политика
Толстой назвал условия участия делегации России в выборах генсека ПАСЕ
Российская делегация не примет участие в выборах генерального секретаря Парламентской ассамблеи Совета Европы и не придет в зал утром в среду до подтверждения полномочий.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Подросток едва не погиб из-за оставленного заряжаться на ночь планшета
В Великобритании подросток чуть не погиб из-за того, что оставил планшет на зарядку на ночь, сообщает Manchester Evening News.
Обновлено в 10:48
Политика
Украина запретила ввоз еще двух книг из России
Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще двух книг из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", сообщила в вторник пресс-служба ведомства.
Обновлено в 12:33
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Шоу-бизнес
Максим Виторган: «Предатель вполне понимает, что он предатель»
Предатель по сути никогда не почувствует себя предателем.
Обновлено в 10:39
Политика
Лидера партии Саакашвили обвиняют в организации столкновений в Тбилиси
В организации беспорядков обвиняют лидера бывшей партии власти "Единое национальное движение" Никанора Мелия.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Мосгорсуд оставил под стражей Михаила Абызова
Мосгорсуд оставил под стражей до 25 июля бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:38
Политика
В Кремле не собирались запрещать россиянам ездить в Грузию
Напомним, в конце прошлой недели лидер РФ Владимир Путин подписал указ, который запрещает авиакомпаниям перелеты в Грузию.
Обновлено в 08:55
Политика
Австрийский суд согласился выдать США Фирташа
Верховный суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 07:25
Космос
При спуске «Союза» с орбиты произошла нештатная ситуация
Обновлено в 03:40