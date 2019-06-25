Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видеоРИА Новости 11:39

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
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Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»

Lenta.ru12:07

Видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи» появилось в Сети

Газета.Ru11:53

СМИ: Форвард «Севильи» спровоцировал смертельное ДТП

Матч ТВ06:04

СМИ: Футболист «Севильи» стал участником ДТП, в котором погибли молодожёны

RT на русском07:42

20-летний игрок «Севильи» устроил смертельное ДТП. Он был пьян, погибла пара молодоженов

Спорт-Экспресс06:29

20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Чемпионат06:25

Арендованный «Севильей» форвард Малек устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Sport24.ru05:18
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 13:49, Вашингтон
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