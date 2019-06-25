Происшествия
Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видеоРИА Новости 11:39
Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Общество
Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей
Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика
Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний
Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской
Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Театры
Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля
В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Экономика
Грузинский лари упал до исторического минимума
Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика
ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail
ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Петербурженка начала рожать в пробке на КАД
Обновлено в 11:41
Политика
Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ
Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Политика
МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне
Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Политика
В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк
Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес
Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем
Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Политика
Лидер Ирана назвал представителей Белого дома «умственно отсталыми»
Глава Ирана Хасан Рухани дал жесткий комментарий на введение США новых санкций против его страны.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве
Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Технологии
МТС впервые за 13 лет поменял логотип
Обновлено в 02:31
Футбол
«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к форварду сборной Колумбии и клуба «Атлетико Хуниор» Луису Диасу Маруланде.
Обновлено в 04:25
Футбол
«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»
Стал известен стартовый состав Зенита на контрольный поединок с болгарским Левски.
Обновлено в 11:02
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело против 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика
В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев
В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Экономика
Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений
Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве
Обновлено в 11:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома
Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки
Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца
Обновлено вчера в 11:32
Происшествия
Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море
Обновлено в 04:27
Общество
Воронежский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ
Обновлено в 03:34