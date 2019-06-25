Происшествия

Смертельное ДТП с участием форварда «Севильи» попало на видеоРИА Новости 11:39

Форвард молодежной команды "Севильи" Хоао Малек устроил ДТП, которое унесло жизни двух человек.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи»

Lenta.ru12:07

20-летний форвард «Севильи» устроил ДТП, в котором погибли молодожёны

Чемпионат06:25

Арендованный «Севильей» форвард Малек устроил ДТП, в котором погибли молодожены

Sport24.ru05:18

СМИ: Футболист «Севильи» стал участником ДТП, в котором погибли молодожёны

RT на русском07:42

20-летний игрок «Севильи» устроил смертельное ДТП. Он был пьян, погибла пара молодоженов

Спорт-Экспресс06:29

Видео смертельного ДТП с участием футболиста «Севильи» появилось в Сети

Газета.Ru11:53

СМИ: Форвард «Севильи» спровоцировал смертельное ДТП

Матч ТВ06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 12:13, Вашингтон
Общество

Медведев повысил пособия на детей до 10 тысяч рублей

Пособие на детей с полутора до трех лет, проживающих в малообеспеченных семьях, будет повышено с нынешних 50 рублей до 10 тысяч, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:32
Общество

Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Политика

Украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний

Украинская делегация в Парламентской Ассамблее Совета Европы покинула зал заседаний ПАСЕ до среды, заявила ранее во вторник первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов назвал причину смерти матери, актрисы Аллы Покровской

Актер и режиссер Михаил Ефремов рассказал о причине смерти своей матери, народной артистки России, профессора и режиссера Аллы Покровской.
Обновлено в 11:42
Театры

Скандал в Доронинском МХАТе дошел до Кремля

В МХАТ имени Горького отреагировали на претензии о качестве спектаклей, высказанные в открытом обращении артистов и зрителей к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:58
Экономика

Грузинский лари упал до исторического минимума

Грузинский лари обновил исторический минимум: Национальный банк Грузии во вторник, 25 июня, установил курс на уровне 2,83 лари за доллар США.
Обновлено в 11:54
Экономика

ФАС заблокировала покупку Brunswick Rail

ФАС отклонила ходатайство Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) о покупке железнодорожного оператора Brunswick Rail, объявила служба.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Петербурженка начала рожать в пробке на КАД

Обновлено в 11:41
Политика

Армянский депутат объяснил свой голос против возвращения России в ПАСЕ

Глава комиссии по внешним связям Национального собрания Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Рубен Рубинян объяснил, что голосовал «за» возвращение России в ПАСЕ, однако голос засчитали «против» в связи с технической ошибкой.
Обновлено в 07:49
Политика

МИД Франции осудил нападение на силовиков в Чечне

Министерство иностранных дел Франции заявило, что Париж осуждает нападение на полицейского и сотрудника Росгвардии в Грозном, произошедшее 23 июня.
Обновлено в 11:09
Политика

В Крыму сформируют новый десантно-штурмовой полк

Новый десантно-штурмовой полк планируется создать в Крыму в структуре 7-й десантно-штурмовой дивизии, заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
Обновлено в 09:40
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Известная актриса и фотомодель Памела Андерсон в своём «инстаграме» рассказала о предательстве со стороны защитника «Марселя» Адиля Рами, с которым она долгое время состояла в отношениях.
Обновлено в 05:53
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

Обновлено в 11:20
Политика

Лидер Ирана назвал представителей Белого дома «умственно отсталыми»

Глава Ирана Хасан Рухани дал жесткий комментарий на введение США новых санкций против его страны.
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес

Вдова Караченцова ответила на слухи о новом замужестве

Николая Караченцова не стало 26 октября минувшего года после долгой борьбы с раком легкого.
Обновлено в 07:36
Технологии

МТС впервые за 13 лет поменял логотип

Обновлено в 02:31
Футбол

«Зенит» хочет приобрести нападающего сборной Колумбии

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к форварду сборной Колумбии и клуба «Атлетико Хуниор» Луису Диасу Маруланде.
Обновлено в 04:25
Футбол

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч с «Левски»

Стал известен стартовый состав Зенита на контрольный поединок с болгарским Левски.
Обновлено в 11:02
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело против 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Политика

В РПЦ назвали безбожниками погибших в годы войны красноармейцев

В начале Великой Отечественной войны погибали некрещеные солдаты Красной армии за то, что были безбожниками.
Обновлено в 06:27
Экономика

Минфин предложил сократить рассылку бумажных налоговых уведомлений

Министерство финансов РФ для экономии бюджетных средств планирует сократить отправку гражданам налоговых уведомлений и требований об уплате налогов в бумажном виде.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Медсестра избила и привязала к кровати ребенка в Москве

Обновлено в 11:31
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл потратили более $3 млн на ремонт дома

Как отмечается, 2,4 млн фунтов были взяты из ежегодного пособия королевской семьи, которое финансируется налогоплательщиками Великобритании.
Обновлено вчера в 19:09
Футбол

Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Политика

Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Таксист похитил и изнасиловал пассажирку в Петербурге

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы проверяют информацию девушки, которая сообщила, что была похищена и изнасилована местным таксистом.
Обновлено в 07:48
Происшествия

В Испании ссора восьмилетних детей переросла в массовые беспорядки

Ссора восьмилетнего мальчика с ровесницей в испанском Вальядолиде переросла в массовые беспорядки, потребовавшие вмешательства подразделений полиции особого назначения, передает агентство Europa Press.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Российские ВКС отомстили сирийским боевикам за гибель спецназовца

Обновлено вчера в 11:32
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Общество

Воронежский выпускник набрал 300 баллов на ЕГЭ

Обновлено в 03:34
Главное