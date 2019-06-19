Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в СШАMillionaire.ru 08:07
Глобальное потепление способствует распространению этих микроорганизмов по всей пляжной территории, где температура воды выше 13 градусов. Ученые утверждают, что смертельно опасное заболевание можно получить и при употреблении морепродуктов, обитавших в этой зоне.
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Глобальное потепление сделает пляжи смертельно опасными, заявили климатологи
Московский Комсомолец11:04
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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По построенному физиками атомному радио впервые передали музыку
По первому в мире атомному радио, созданному учеными-физиками из США, выдали в эфир стереофоническую композицию, которую удалось передать с помощью амплитудной модуляции.
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Сирия попросила у Китая военной помощи
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что на переговорах в Китае попросил у Пекина военные и политические инструменты для борьбы с уйгурами-исламистами в Идлибе.
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Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
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