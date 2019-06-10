Футбол
Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатамиГазета.Ru 02:56
О неизлечимой болезни игрока стало известно в октябре 2013 года. У спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз.
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Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен встретится с фанатами в последний раз
Петербургский дневник03:44
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