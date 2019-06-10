Футбол

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатамиГазета.Ru 02:56

О неизлечимой болезни игрока стало известно в октябре 2013 года. У спортсмена был диагностирован боковой амиотрофический склероз.
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Смертельно больной экс-игрок «Зенита» Риксен анонсировал свой «последний вечер»

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Смертельно больной экс-футболист «Зенита» Риксен заказал последнюю вечеринку с комиком и песнями

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Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен встретится с фанатами в последний раз

Петербургский дневник03:44

Смертельно больной экс-игрок «Зенита» встретится с фанатами

Газета.Ru02:56

Неизлечимо больной Риксен сообщил о «последнем вечере» с болельщиками

Soccer.ru02:52

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» Риксен в последний раз встретится с болельщиками

Sport24.ru02:32

Фернандо Риксен объявил о своем прощальном вечере

Спорт-Экспресс03:18
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Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве

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Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

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Дарья Мороз появилась на «Кинотавре» в дерзком мини

Наряд российской актрисы Дарьи Мороз на красной ковровой дорожке «Кинотавра» вызвал волну обсуждений в социальных сетях.
Обновлено в 01:30
Общество

В России ужесточили штрафы за кражу электричества

С 9 июня вступает в силу закон, который ужесточает наказание за повторное подключение электрическим и тепловым сетям.
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Общество

Алексей Текслер посетил ракетный центр в Миассе

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Общество

Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат

Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
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Ушлая Меган Маркл перехитрила всю королевскую семью

Обновлено в 04:17
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА с сообщниками задержали за кражу 500 алмазов

Предполагаемые участники преступной группы были задержаны сотрудниками СКР совместно с ФСБ 6 июня при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб. При обысках у подозреваемых также нашли более $2 млн и € 500 тыс. наличными и ювелирную продукцию известных мировых брендов, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами.
Обновлено в 03:24
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие

В Японии назвали причину крушения истребителя F-35A

Обновлено в 03:45
Происшествия

«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова

Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия

В колонну МЧС в Тульской области въехала фура

Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП.
Обновлено в 03:56
Происшествия

В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»

В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Происшествия

В анализах Голунова не нашли следов наркотиков

Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия

В Екатеринбурге совершил вынужденную посадку рейс Москва-Томск

Обновлено в 03:00
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра

На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Политика

Тегеран не обращался к Москве с просьбой продать комплексы С-400

Иран не обращался в России с просьбой о продаже ему зенитных ракетных системах (ЗРС) С-400.
Обновлено в 03:29
Авто

Ателье Mansory представило доработанный Bugatti Chiron

Тюнеры из ателье Mansory показали доработанный гиперкар Bugatti Chiron, модель оценили в 4,8 млн долларов.
Обновлено вчера в 23:57
Игры

Раскрыты первые детали новой Xbox

Обновлено вчера в 23:19
Транспорт

Дорожные камеры хотят устанавливать в местах массовых ДТП

Как сообщает Iz.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства, документ предлагает сделать основополагающим принципом при размещении дорожных камер — преобладание массовых ДТП.
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес

«Бедные мужики»: Екатерина Климова опубликовала фото из душа

На своей странице в Instagram Климова разместила фото из душа, на котором позирует под струями воды в одном полотенце.
Обновлено вчера в 15:56
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Ученые из университета Линчепинга в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от своих хозяев.
Обновлено 07 июня в 03:08
Здоровье

В Оренбуржье уже пятеро заразились клещевым боррелиозом и энцефалитом

С начала сезона врачи зарегистрировали три случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и два – вирусным энцефалитом.
Обновлено в 02:00
Политика

Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США

Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
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ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни

Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
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Открытие ЦКАД отложили до 2022 года

Полностью дорога A-113 будет открыта к началу 2022 года, сообщил в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в кулуарах Петербургского экономического форума (ПМЭФ).
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Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти

Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
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Транспорт

Названа дата начала движения поездов по Крымскому мосту

Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста планируется запустить 9—10 декабря, заявили в руководстве предприятия «Крымская железная дорога».
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