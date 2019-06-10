Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
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