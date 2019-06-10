Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42

с чего всё началось

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Происшествия Неизвестные разгромили редакцию «Сноба» Главный редактор "Сноба" Ксения Чудинова заявила, что в офис проекта проник неизвестный и разгромил редакцию.

Шоу-бизнес Дарья Мороз появилась на открытии «Кинотавра» в прозрачном мини-платье Дарья Мороз появилась на открытии "Кинотавра" в прозрачном мини-платье Напомним, что Дарья Мороз дважды была замужем.

Происшествия УФСБ задержало замдиректора Горэлектротранса Андрея Ростокина Сотрудники УФСБ по Петербургу задержали заместителя гендиректора ГУП «Горэлектротранс» Андрея Ростокина, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники.

Политика Партия Ляшко представила список кандидатов на выборах в Раду Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко на съезде политсилы представил 41 кандидата в списке партии для участия во внеочередных выборах депутатов Верховной Рады.

Общество Супруг Елизаветы II принц Филипп празднует свое 98-летие Супруг королевы Великобритании Елизаветы Второй принц Филипп отмечает в понедельник 98-летие: он по-прежнему в отличной форме, регулярно управляет упряжкой лошадей и от вождения автомобиля также не отказывается.

Гаджеты На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.

Происшествия В Крыму прошли новые обыски у крымских татар В Крыму прошли очередные обыски у крымских татар, которых подозревают в членстве в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Происшествия СК проверяет сообщения об избиении пенсионерки и девочки в Зеленограде Следователи проверяют информацию о том, что женщина избила пенсионерку и девочку, а также опрокинула коляску с ребенком в одном из магазинов Зеленограда, сообщила журналистам помощник руководителя столичного ГСУСК России Оксана Пищулина.

Происшествия В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

Общество Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Политика Кремль отказался комментировать дело Голунова Кремль не может комментировать уголовное дело, открытое в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, передает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.

Происшествия Полковник Захарченко признан виновным по делу о взятках Суд признал Захарченко виновным в получении взятки в составе группы лиц в особо крупном размере по предварительному сговору.

Футбол Бен-Йеддер хочет уйти из «Севильи» ради топ-клуба Хочу играть бок о бок с сильнейшими футболистами — это даст мне понимание, как далеко я могу зайти. Думаю, самое время уйти ради этого.

Авто Опубликованы первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа Индийский филиал издания Autocar опубликовал первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Происшествия Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов По версии следствия, непосредственно кражей занималась сотрудница компании Елена Канунникова, которую вместе с подельниками (Владимир Табидзе и Владимир Гординский) удалось задержать с поличным при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн руб.

Культура В Магадане стартует театральный фестиваль «Территория» В Магадане с 10 по 16 июня пройдет фестиваль «Территория».

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Политика Расул Султанов уволен с должности председателя правительства Не успели мы написать о том, что сегодня планируется отставка Султанова, как это было подтверждено официально.