Футбол

Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил
, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.
Lenta.ru05:11

Подробнее о событии

«Фернандо, каждый, кому небезразличны цвета „Зенита“, с вами». «Зенит» поддержал экс-игрока Риксена

Матч ТВ09:35

«Зенит» призвал своего экс-футболиста биться за жизнь

Газета.Ru10:25

Смертельно больной бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен анонсировал свой «последний вечер». ВИДЕО

Sport.ru04:29

«Я – воин. И никогда не сдамся». Фернандо Риксен объявил о прощальной вечеринке

Спорт-Экспресс08:05

Бывший полузащитник «Зенита» Фернандо Риксен намекнул на эвтаназию

Чемпионат06:45

Неизлечимо больной Риксен сообщил о «последнем вечере» с болельщиками

Soccer.ru02:52

«Зенит» призвал смертельно больного экс-футболиста Риксена не сдаваться

Sport24.ru09:40
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:01, Ашберн
Футбол

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Футбол

«Севилья» хочет принять финал Лиги Европы в память о Рейесе

В своей заявке на проведение финала Лиги Европы в 2021 году "Севилья" будет использовать слоган Reyes de Europa ("Короли Европы" на испанском).
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Суд освободил по УДО правозащитника Титиева

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Футбол

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Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендует правительству ограничить максимально возможное число домашних животных, проживающих в квартире или доме.
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Армия и оружие

Японский эсминец прибыл во Владивосток

10 июня в порт Владивосток с неофициальным визитом зашел эскадренный миноносец морских сил самообороны Японии «Судзунами».
Обновлено в 02:50
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Зеленский решил уволить всех губернаторов

Президент Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных администраций на Украине должны быть уволены.
Обновлено в 09:56
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Глава Кузбасса Сергей Цивилев поручил оказать поддержку жителям города Киселевск, которые захотели получить убежище в Канаде, сообщает РИА "Новости" Как заявили в администрации региона, Цивилев поручил своим замам и мэру города Киселевска встретиться с жителями.
Обновлено в 10:13
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В Зеленограде задержали напавшую на пенсионерку и ребенка женщину

Подмосковные полицейские задержали женщину, напавшую на малолетнего ребенка и пенсионерку в Зеленограде.
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Экономика

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Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
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Обновлено в 08:00
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
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Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

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Бывшую жену Народного артиста СССР Армена Джигарханяна Виталину Цымбалюк-Романовскую избили в прямом эфире.
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Футбол

«Краснодар» объявил о трансфере футболиста Камболова

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Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
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При крушении учебного самолета в Анталье погиб один человек

В понедельник 10 июня в турецкой Анталье потерпел крушение учебный одномоторный самолет.
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В Петербурге произошел пожар на химическом заводе

В Петербурге в заводском здании по 6-му Предпортовому проезду, 8, произошел пожар.
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