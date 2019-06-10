Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42

с чего всё началось

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Здоровье Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск «Чтобы избежать изжоги и дискомфорта в области живота и эпигастрии, необходимо положить в аптечку препараты из группы антацидов — алюминия фосфат, ангидрит и магния карбонат», — цитирует Журавлеву агентство городских новостей «Москва».

Хоккей «Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.

Политика Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.

Экономика Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря «Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.

Происшествия Суд признал полковника Захарченко виновным во взятках Судья Пресненского суда Москвы Елена Абрамова объявила в понедельник на заседании, что суд признает факт получения полковником Дмитрием Захарчеенко взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

Происшествия «Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.

Происшествия После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по факту массовых беспорядков после акций горожан против строительства храма Святой Екатерины на месте сквера в центре города.

Происшествия В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.

Происшествия Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.

Шоу-бизнес Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.

Политика РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Футбол Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч» Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.

Шоу-бизнес Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.

Политика Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.

Кино Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» возглавил российский кинопрокат Уже за первые четыре дня проката "Люди Икс: Темный Феникс" собрал более 225 миллионов рублей.

Происшествия На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.

Авто Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.

Экономика Голикова сообщила о снижении числа бедных в России Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".

Армия и оружие Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.

Политика Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.

Спорт IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.

Общество Число кошек и собак в квартире могут ограничить Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".