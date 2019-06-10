Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
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с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
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Здоровье
Фармаколог дал рекомендации по сбору дорожной аптечки в отпуск
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Хоккей
«Сент-Луис» и «Бостон» начали шестой матч финала Кубка Стэнли
Пятый матч в Бостоне завершился победой гостей со счетом 2:1. Если «Сент-Луис Блюз» выиграет и текущий матч, то команда станет обладателем Кубка Стэнли в рамках розыгрыша текущего сезона.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Тимошенко заявила о готовности к коалиции с партией Зеленского
Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала партии «Слуга народа» Владимира Зеленского и «Голос» музыканта Святослава Вакарчука объединиться с ее партией для выдвижения единых кандидатов в мажоритарных округах.
Обновлено в 07:10
Экономика
Силуанов назвал мешающие росту реальных доходов россиян факторы
Росту реальных доходов россиян мешает увеличение расходов на погашение и обслуживание кредитов.
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Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
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Обновлено в 05:58
Происшествия
«Ведомости», «Коммерсант» и РБК сделали заявление по делу Голунова
Редакции «Ведомостей», «Коммерсанта» и РБК сделали совместное заявление по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого правоохранительные органы обвинили в попытке сбыта наркотических средств.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
После протестов в Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках
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Обновлено в 07:26
Происшествия
В Крыму проходят массовые обыски у крымских татар
Обыск проводил следователь Сергей Махнев - руководитель следственной группы по девятому крымскому делу "Хизб ут-тахрир"; по его словам, дело Эскендера Сулейманова объединят с этим делом.
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Происшествия
Пропавшего восьмилетнего мальчика нашли мертвым в старом холодильнике
Тело мальчика нашел 9 июня около часа ночи его дядя в сарае, когда исследовал надворные постройки.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги
Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
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РБК: врио главы Курганской области предложил объединиться с Тюменью
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков обратился в администрацию президента РФ с предложением объединить регион с Тюменской областью, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:03
Общество
Жители российского города массово захотели бежать в Канаду
Обновлено в 07:36
Футбол
Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду после победы в финале Лиги Наций над Нидерландами (1:0) подвел итоги завершившегося сезона.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл блеснула «кольцом вечности» на дне рождения королевы
На руках у Меган Маркл были короткие тёмные перчатки. Она сняла их, чтобы приветствовать зрителей, и блеснула россыпью бриллиантов.
Обновлено в 05:32
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» возглавил российский кинопрокат
Уже за первые четыре дня проката "Люди Икс: Темный Феникс" собрал более 225 миллионов рублей.
Обновлено в 05:18
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
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На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
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Авто
Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено 08 июня в 10:33
Экономика
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Обновлено вчера в 19:19
Армия и оружие
Американские военные в Нигере пострадали после взрыва мины
По официальным данным, американский контингент в Нигере помогает местным военным бороться с боевиками, связанными с запрещенной в России группировкой «Исламское государство»1. Инцидент произошел в ходе боевого патрулирования.
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Шоу-бизнес
У Бари Алибасова начались осложнения после отравления
Обновлено в 07:38
Политика
Белый дом предложил отсрочить ограничения на деятельность Huawei
Министерство торговли США включило Huawei в "черный список", запретив американским фирмам продавать ей технологии и ограничивая деятельность китайcкой компании на территории США.
Обновлено вчера в 23:45
Спорт
IAAF не стала отменять решение об отстранении ВФЛА
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе принятое ранее решение по отстранению Всероссийской федерации легкой атлетики.
Обновлено 08 июня в 14:20
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Авто
Появились первые снимки нового Renault Duster без камуфляжа
В Сети появились первые фотографии обновленного Renault Duster без камуфляжа. Фото опубликовало издание Autocar в Индии.
Обновлено в 07:35