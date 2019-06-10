Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
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Здоровье
Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили
Нет и однозначного понимания, как распространяется проказа сейчас, какую роль играет генетическая предрасположенность (известно, что эта инфекция довольно избирательна), как быстро разовьются резистентные к существующим антибиотикам штаммы.
Обновлено в 01:00
Кино
Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077
Обновлено в 02:05
Экономика
Самарский «Авиакор» может начать выпуск продукции ОАК
Авиационный завод "Авиакор" (входит в холдинг "Русские машины", контролируемый Олегом Дерипаской) может начать производство продуктов "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК).
Обновлено в 04:22
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
В Крыму пришли с обысками к исламистам из «Хизб ут-Тахрир»
В ФСБ сообщили об обысках у сторонников запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", передает РИА "Новости" По данным регионального управления ФСБ, в отношении жителей Алушты, Белогорска и Симферопольского района возбуждены дела из-за участия в деятельность террористов.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие
ЧП с истребителем над Севастополем попало на видео
Обновлено в 04:14
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Общество
В Москве 12 июня пройдет марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Финансы
Рубль подорожал к доллару и евро благодаря росту нефти
Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дорожает к бивалютной корзине благодаря улучшению настроений инвесторов на глобальном рынке и позитивной динамике цен на нефть.
Обновлено в 03:28
Общество
Госдуме предлагают увеличить выплаты по уходу за инвалидами
Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, который предлагает повысить выплаты по уходу за инвалидами первой группы с 1,2 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Аскольд Запашный с женой и детьми попал в ДТП
ДТП произошло ночью 10 июня на Ленинском проспекте. Артист забирал с вокзала семью — жену и детей.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
Обновлено вчера в 12:40
Транспорт
Названа дата запуска поездов на Крымском мосту
Движение поездов по Крымскому мосту начнется ориентировочно 9-10 декабря, старт продаж запланирован на октябрь — за 45 суток до запуска пассажирских поездов.
Обновлено в 04:44
Кино
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал лидером проката в России
Супергеройский боевик "Люди Икс: Темный Феникс" от компании Marvel стал лидером российского кинопроката.
Обновлено в 02:57
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Общество
В «Роскачестве» рассказали об итогах проверки кваса
Ранее kp.ru сообщало, что специалисты «Роскачества» рассказали, как выбирать воду и квас при жаркой погоде.
Обновлено в 03:48
Происшествия
Пенсионер расстрелял семью из трех человек в Якутии
В Якутии 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек.
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
В Индии: Если мы откажемся от закупки С-400, русские будут раздражены
Другой высокопоставленный источник, с которым побеседовали журналисты индийского издания, говорит, что отказ от закупок С-400 на конечном этапе «вызовет раздражение у русских».
Обновлено в 00:30
Армия и оружие
В Японии назвали причину крушения новейшего истребителя F-35A
Крушение новейшего истребителя F-35A ВВС Японии произошло не из-за технических неполадок, а из-за ошибки пилота.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Рыбаки выловили в море тело бывшего российского мэра
На Сахалине рыбаки обнаружили в море тело бывшего мэра города Шахтерска Владимира Хапалова.
Обновлено в 03:05
Наука
На острове на Филиппинах обнаружены два новых вида прыгающих крыс
Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.
Обновлено 07 июня в 15:46
Политика
Тимошенко хочет в «коалицию действий» с Зеленским
Если Конституционный суд Украины не отменит указ Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении досрочных выборов, то результаты голосования ЦИК Украины должен объявить до 5 августа, а первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится не позднее 9 сентября.
Обновлено в 04:30
Космос
OSIRIS-REx показал крупным планом кратеры на астероиде Бенну
Команда межпланетной станции OSIRIS-REx показала детальные снимки ударных кратеров на поверхности астероида Бенну: многие из них могут быть идеальными кандидатами для забора грунта.
Обновлено 08 июня в 09:29
Кино
В Сочи на выходных откроется фестиваль «Кинотавр»
Сочи готовится принять 30-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр», который стартует в городе в это воскресенье, 9 июня.
Обновлено 07 июня в 13:10
Экономика
Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы
Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено в 03:16