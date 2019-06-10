Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
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Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Появилось видео с места аварии туристических автобусов в Сочи
В Сочи в районе Олимпийского парка произошло ДТП с участием двух туристических автобусов, в котором пострадали 26 человек, в том числе - трое детей.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
В Москве 12 июня планируется марш в поддержку Ивана Голунова
Группа журналистов решила организовать в Москве марш в поддержку корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, находящегося под домашним арестом по обвинению в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ).
Обновлено в 04:43
Происшествия
УФСБ задержала замдиректора ГУП «Горэлектротранс» Ростокина
Сотрудники управления ФСБ по Петербургу задержали заместителя руководителя ГУП "Горэлектротранс" Андрея Ростокина, передает "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:51
Игры
В Microsoft рассказали о новом Xbox
На конференции Electronic Entertainment Expo представители Microsoft поделились подробностями об игровой консоли Xbox следующего поколения.
Обновлено в 06:15
Политика
Двух генерал-майоров Главка петербургской полиции отправили в отставку
Исходя из документа, от занимаемых должностей были освобождены руководители ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти: заместитель начальника Главка — начальник полиции генерал-майор полиции Константин Власов и заместитель начальника Главка — начальник тыла генерал-майор внутренней службы Иван Абакумов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Общество
В ЦОДД предупредили москвичей об ухудшении погоды
Специалисты столичного Центра организации дорожного движения предупредили москвичей об ухудшении погоды.
Обновлено в 04:56
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Суд признал полковника Захарченко виновным в коррупции
Пресненский суд Москвы вынес обвинительный приговор по делу бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко, признав его виновным в двух эпизодах крупных взяток и воспрепятствовании правосудию, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 06:10
Автоспорт
Хэмилтон выиграл гонку в Канаде благодаря штрафу Феттеля
Британский гонщик "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл гонку седьмого этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Канады.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
Суд арестовал восьмого фигуранта дела об убийстве экс-бойца ГРУ
Красногорский городской суд арестовал на два месяца восьмого фигуранта дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
Обновлено в 05:41
Политика
Эксперт оценил готовность Тимошенко к коалиции с партией Зеленского
Ранее Тимошенко заявила о готовности к формированию в новой Верховной раде коалиции с партией «Слуга народа» действующего президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Аскольд Запашный с детьми попал в ДТП
Обновлено в 05:55
Культура
Фурсенко озвучил имена лауреатов госпремии 2018 года в области науки
Лауреатами государственной премии РФ 2018 года в области науки и технологий стали, в частности, профессор МГУ Валерий Митрофанов, академик РАН Владислав Пустовойтов, научный руководитель Института востоковедения РАН Виталий Наумкин, сообщил на пресс-брифинге помощник президента РФ Андрей Фурсенко.
Обновлено в 06:08
Наука
Установлен предел физической выносливости человека
Обновлено в 01:09
Экономика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Финансы
Силуанов рассказал о причинах снижения реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов рассказал, какие факторы оказывают негативное влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Потап был вынужден молчать о романе с Каменских из-за супруги
Украинская исполнительница Настя Каменских стала женой Потапа. На протяжении долгого времени их связывала дружба и рабочие отношения.
Обновлено в 05:24
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Российский певец Григорий Лепс в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал сообщение об отмене участия группы «Машина времени» в рамках сборного концерта на Красной площади по случаю Дня России 12 июня.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Футбол
Набиуллин может перейти в «Ахмат»
По информации "СЭ", интерес к защитнику "Зенита" Эльмиру Набиуллину (24 года) проявляет грозненский "Ахмат".
Обновлено вчера в 10:08
Шоу-бизнес
Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка
На «Кинотавр» Валерия Гай Германика приехала представить новый фильм «Мысленный волк».
Обновлено вчера в 12:40
Авто
Британский суперкар Ultima RS дебютирует с 1200-сильным мотором
Британский суперкар Ultima RS уже совсем скоро дебютирует на фестивале скорости в Гудвуде.
Обновлено 08 июня в 10:33
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34