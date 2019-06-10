Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42

с чего всё началось

Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.

Происшествия Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.

Энергетика В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4% Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.

Происшествия В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.

Происшествия На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.

Политика «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня "Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Политика Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.

Спорт Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.

Происшествия Лакокрасочный завод горит под Калининградом На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.

Шоу-бизнес Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.

Общество Любимов попал в рейтинг самых богатых губернаторов Губернатор Рязанской области Николай Любимов занял 12 место в рейтинге самых богатых губернаторов.

Происшествия В анализах Голунова не нашли следов наркотиков Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Происшествия Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра» В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".

Шоу-бизнес Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.

Общество ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.

Политика Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.

Шоу-бизнес Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.