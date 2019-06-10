Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечерРИА Новости 04:42
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
В своем видеообращении 42-летний Риксен заявил, что устал от борьбы с боковым амиотрофическим склерозом — неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы, приводящим к параличу и последующей атрофии мышц.Lenta.ru05:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Обновлено вчера в 09:45
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Пропавшего в Петербурге дагестанца нашли расчлененным в Ленобласти
Экспертиза показала, что части тела принадлежат 41-летнему уроженцу Дагестана. Мужчину искал брат в Невском районе города.
Обновлено в 02:38
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Авто
АвтоВАЗ ответил, почему не выпускает автомобили LADA на пропане
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Политика
«Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится 20 июня
"Прямая линия" с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Реализация проекта МС-21 сдвинется на год из-за санкций США
Сроки готовности проекта российского среднемагистрального самолета МС-21–300 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера, сказал «Интерфаксу» вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 03:48
Спорт
Ласицкене призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене призвала руководство Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Лакокрасочный завод горит под Калининградом
На заводе лакокрасочной продукции в городе Советске Калининградской области произошел пожар, сообщает ТАСС Площадь пожара составляет более 300 кв. метров.
Обновлено в 04:30
Кино
Marvel показала первый кадр из сериала про Локи с Томом Хиддлстоуном
Обновлено вчера в 12:23
Шоу-бизнес
Крис Пратт и Кэтрин Шварценеггер сыграли свадьбу
Звезда «Стражей Галактики» Крис Пратт женился на дочери известного актёра Кэтрин Шварценеггер.
Обновлено в 04:53
Кино
Киану Ривз появился в трейлере игры Cyberpunk 2077
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Сын Бари Алибасова сообщил об осложнениях у отца
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес
51-летняя Оксана Фандера показала аппетитные формы в купальнике
Артистка сохраняет стройность, при этом, как считают фанаты, имеет очень аппетитные формы.
Обновлено в 05:30
Общество
Любимов попал в рейтинг самых богатых губернаторов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов занял 12 место в рейтинге самых богатых губернаторов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»
В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес
Константин Богомолов публично извинился перед Оксаной Лаврентьевой
На фестивале «Кинотавр» Константин Богомолов встретился с Оксаной Лаврентьевой и ее мужем, писателем Александром Цыпкиным.
Обновлено в 03:11
Общество
ВЦИОМ: 49% россиян удовлетворены уровнем жизни
Почти половина (49%) опрошенных заявили, что жизнь их в целом устраивает. Еще 28% сказали, что довольны уровнем жизни отчасти.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Определена дата запуска поездов по Крымскому мосту
Крымский мост соединяет Керченский и Таманский полуострова.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Внебрачную дочь Головина госпитализировали в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Роскомнадзор назвал утечку данных банковских клиентов вопиющей
Роскомнадзор анализирует ситуацию с утечкой данных клиентов российских банков, заявил пресс-секретарь регулятора Вадим Ампелонский.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес
Жену Джигарханяна избили в эфире НТВ на глазах у Прохора Шаляпина
Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская пришла на студию ток-шоу НТВ вместе со своим новым спутником Прохором Шаляпиным - и из-за шуток певца на нее напала бывшая подруга Эвелина Мазур.
Обновлено в 05:33
Здоровье
Сделка с совестью: ребенку не стали вырезать опухоль из-за праздников
Врачи Красноярского краевого центра охраны материнства отказались провести операцию онкобольному мальчику в канун майских праздников.
Обновлено вчера в 17:02
Кино
В России откроется первый кинозал формата ScreenX
Обновлено в 05:52