Происшествия

Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙНГазета.Ru 12:16

00.34 Гибель 41 человека во время катастрофы в аэропорту в Шереметьево официально подтвердили в СК РФ. 00.22 Очевидец событий рассказал News.ru о своих эмоциях, когда он увидел горящий самолет из окна аэропорта.
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Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙН

Газета.Ru12:16
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:40, Ашберн
Происшествия

В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете был иностранец

Гражданин иностранного государства присутствовал на борту самолета компании «Аэрофлот», сгоревшего в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки.
Обновлено в 15:28
Политика

В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
Обновлено в 10:25
Происшествия

Путин выразил соболезнования родным погибших при ЧП в Шереметьево

По последним данным, в результате аварийной посадки самолета погибли 13 человек Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой в московском аэропорту "Шереметьево".
Обновлено в 15:01
Происшествия

Источник назвал причину гибели части пассажиров сгоревшего самолета

Обновлено в 16:26
Происшествия

Пилоты выжили при аварийной посадке самолета в «Шереметьево»

Обновлено в 13:53
Происшествия

Глава Минтранса прибыл в Шереметьево

Обновлено в 15:22
Происшествия

Командир сгоревшего SSJ к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов

Командир самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в воскресенье после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево, к моменту катастрофы налетал 6,8 тыс. часов.
Обновлено в 16:50
Происшествия

Пассажир сняла на видео, как огонь уничтожал самолет при посадке в Шереметьево

Одна из пассажирок рокового рейса Москва - Мурманск сняла на видео, как самолет "Аэрофлота" загорелся при посадке в Шереметьево.
Обновлено в 15:55
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Происшествия

На траектории полета сгоревшего в Шереметьево Суперджета зарегистрированы удары молнии

Одной из причин возникновения нештатной ситуации на борту самолета Сухой Суперджет 100 с регистрационным номером RA-89098, выполнявшим рейс "Аэрофлота" AFL1492 из Москвы в Мурманск, мог стать удар молнии во время полета.
Обновлено в 14:48
Хоккей

Сборная России победила команду Чехии в матче Евротура

Сборная России по хоккею победила команду Чехии в заключительном матче чешского этапа Евротура.
Обновлено в 14:30
Происшествия

От природных пожаров пострадали десять человек в Курганской области

Обновлено в 09:15
Авто

В рейтинг самых ожидаемых в России автоновинок вошла LADA Largus

Чести войти в топ-5 ожидаемых новинок удостоился и отечественный автомобиль – рестайлиновая версия LADA Largus.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено в 17:11
Космос

Ученые нашли следы звезды, обнаруженные 2 тыс лет назад в Китае

Обновлено в 02:02
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено вчера в 06:14
Происшествия

Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

Обновлено в 15:18
Политика

В Кувейте суд согласился отпустить россиянку под залог в $65 млн

Апелляционный суд Кувейта постановил освободить осуждённую на десять лет россиянку Марию Лазареву под залог в 20 млн кувейтских динаров (более $65 млн).
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Здоровье

Волгоградцам рассказали о семи продуктах, от которых растут мышцы

Учеными был выведен коэффициент усвояемости белка (PDCAAS), на основе которого специалист Калифорнийского исследовательского фонда составил список из 7 продуктов.
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Музыка

Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление

Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100

Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
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Федор Конюхов установил исторический рекорд и продолжил кругосветку

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Авто

Фотограф «разорвал» Audi R8 на тысячу кусочков

Швейцарский фотограф Фабиан Офнер представил свою новую работу из серии «распадающихся» на части автомобилей.
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Скандал в семье Машкова: дочь бросила мужа по требованию отца

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Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Музыка

Ансамбль Александрова открыл «Российские вечера в Италии»

Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова выступил на открытии фестиваля «Российские вечера в Италии», проходящем в городе Модена, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие

Российские системы С-500 «Прометей» смогут уничтожать цели в космосе

Одним из главных преимуществ С-500, по мнению Сивкова, станет то, что «Прометей» сможет фактически уничтожать цели потенциального врага в космическом пространстве.
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Участники группы Queen стали богаче британской королевы

Обильная почва для каламбуров: суммарное состояние троих оставшихся в живых участников легендарнейшей британской рок-группы Queen ("Королева") - Брайана Мэя, Роджера Тейлора и Джона Дикона - составило 445 миллионов фунтов стерлингов (585 миллионов долларов).
Обновлено в 08:30
Происшествия

Возбуждено дело после стрельбы депутата Госдумы из автомата

Обновлено в 12:50
Происшествия

«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево

Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
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Игорь Юргенс
Российский экономист
Российский экономист, президент Института современного развития.Кандидат экономических наук. Профессор Высшей школы экономики. В июне 2013 года повторно избран на пост президента Всероссийского союза страховщиков, в том же году вошёл в пятёрку наиболее упоминаемых в прессе лиц, связанных со страхованием.
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Амиран Шотаевич Ревишвили
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Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН, директор Института хирургии им. А. В. Вишневского РАМН.
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