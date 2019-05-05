Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙНГазета.Ru 12:16

00.34 Гибель 41 человека во время катастрофы в аэропорту в Шереметьево официально подтвердили в СК РФ. 00.22 Очевидец событий рассказал News.ru о своих эмоциях, когда он увидел горящий самолет из окна аэропорта.

Происшествия В сгоревшем в аэропорту Шереметьево самолете был иностранец Гражданин иностранного государства присутствовал на борту самолета компании «Аэрофлот», сгоревшего в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки.

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