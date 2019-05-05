Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙНГазета.Ru 12:16

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Происшествия Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.

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