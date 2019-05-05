Происшествия

Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙНГазета.Ru 12:16

00.34 Гибель 41 человека во время катастрофы в аэропорту в Шереметьево официально подтвердили в СК РФ.
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Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙН

Газета.Ru12:16
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