Происшествия
Смертельная посадка в «Шереметьево»: 41 погибший. ОНЛАЙНГазета.Ru 12:16
00.34 Гибель 41 человека во время катастрофы в аэропорту в Шереметьево официально подтвердили в СК РФ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
Происшествия
Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж
В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Ространснадзор проведет внеплановую проверку из-за ЧП в Шереметьеве
Ространснадзор проведет внеплановую проверку после пожара самолета в аэропорту Шереметьево, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 13:14
Экономика
Запорожский автозавод распродает имущество и цеха из-за долгов
Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ), несмотря на наличие плана санации предприятия, распродает свое имущество.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 19:00
Авто
Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару
Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы
Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
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Происшествия
Заслуженный летчик России назвал коррупцию причиной возгорания SSJ-100
Заслуженный летчик России, член комиссии при президенте РФ Юрий Сытник считает, что причиной пожара на Sukhoi Superjet 100 стала коррупция.
Обновлено в 16:22
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«Сент-Луис» сравнял счет в серии плей-офф НХЛ с «Далласом»
"Сент-Луис" сравнял счет в серии 2-го раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с "Далласом".
Обновлено в 18:07
Политика
Депутат Рады назвал странной ситуацию с заявлениями Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» назвал странной ситуацию с заявлениями, которые делает избранный президент страны Владимир Зеленский и его команда.
Обновлено в 10:43
Происшествия
«Сперва все было хорошо»: пассажир SSJ-100 о трагедии в Шереметьево
Очевидец сегодняшней трагедии в аэропорту Шереметьево Дмитрий Харинин, находившийся на борту загоревшегося самолета Sukhoi Superjet 100, высоко оценил действия экипажа воздушного судна в условиях внештатной ситуации.
Обновлено в 15:36
Футбол
Лион — Лилль 2:2
Лион поднялся на третье место в турнирной таблице лиги 1, имея в активе 63 очка. Лилль идет на второй позиции с 69 очками.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево
При пожаре на самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб гражданин США Джереми Хинтон Брукс.
Обновлено в 18:43
Происшествия
Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
На записи одной из камер видеонаблюдения в аэропорту Шереметьево отчетливо видно, как вёл себя самолет Sukhoi Superjet 100 в последние секунды до падения.
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Музыка
Победившая на «Голосе» дочь Алсу сделала заявление
Затравленная победительница шоу "Голос" дочь Алсу заявила, что все равно продолжит карьеру певицы и будет петь.
Обновлено в 04:59
Здоровье
Медики рассказали, сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз
Специалисты ответили на вопрос: сколько нужно пить, чтобы заработать цирроз, и что сделать, чтобы вернуть здоровье.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Врачи стали готовить Меган Маркл к искусственным родам
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Общество
В России вступили в силу новые правила идентификации в мессенджерах
В России вступили в силу правила идентификации в мессенджерах через мобильных операторов.
Обновлено вчера в 22:37
Транспорт
Есть замечания. Все контракты на проведение дорожных работ в Ульяновской области заключат до конца мая
На последнем аппаратном совещании обсудили ход проведения текущего ремонта трасс и готовность к выполнению полномасштабных работ, запланированных на сезон 2019 года.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
«Почему людям никто не помогал?!»: Ольга Бузова посчитала, что пожарные бездействовали во время ЧП в «Шереметьево»
Все больше российских знаменитостей откликаются на трагические события в столичном аэропорту «Шереметьево», где накануне на половину сгорел пассажирский самолет «Аэрофлота», выполнявший рейс Москва-Мурманск.
Обновлено в 18:23
Экономика
Эксперты рассказали о спросе на ипотечные каникулы по России
Закон об ипотечных каникулах, который позволит людям в трудной жизненной ситуации не платить кредит в течение шести месяцев, вступает в силу 31 июля.
Обновлено в 18:57