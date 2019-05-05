Происшествия
Смертельная посадка: хроника трагедии в «Шереметьево»Газета.Ru 12:16
Открыта регистрация на рейс SU1320 Москва - Мурманск - он должен отправиться в 07:15. 05.15 Между тем, как пишут СМИ, среди погибших в результате аварийной посадки в Шереметьево мог оказаться американец Джереми Брукс.
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