Здоровье
Смерть россиян объяснили неправильным питанием
Смерть россиян объяснили неправильным питаниемLenta.ru04:19
Больше половины смертей россиян связано с неправильным питанием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По информации ведомства, 63 процента случаев летальных исходов обусловлены заболеваниями, возникающими из-за плохого питания.
Lenta.ru04:19
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с чего всё началось
"Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета", – говорится в сообщении ведомства.Утро.ru02:12
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Автоматически обработано 7129 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Здоровье
Медведев призвал к сокращению дефицита врачей
Дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек и его необходимо ликвидировать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного интервью журналистам российских телеканалов.
Обновлено в 06:56
Здоровье
Из-за пяти больных барсуков в Юргамышском районе ввели карантин
В Юргамышском районе выявили опасную болезнь — трихинеллез.
Обновлено в 06:07
Здоровье
В Москве выживаемость недоношенных детей превысила 92%
Выживаемость недоношенных детей в Москве выросла в два раза с 2012 года.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Челябинскую школу закрыли на карантин по пневмонии
Школу №73 в Челябинске закрыли на карантин по пневмонии, сообщила ТАСС в четверг заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.
Обновлено в 07:09
Здоровье
Волгоградцам рассказали о нормах потребления хлебной продукции
Есть один хлеб нельзя, это отрицательно скажется на здоровье.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Заболеваемость наркоманией в Тюменской области сократилась на треть
Количество зарегистрированных нарокпреступлений в Тюменской области по итогам 10 месяцев 2018 года снизилось на 28% – об этом начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов рассказал на заседании областной антинаркотической комиссии, которое в среду, 5 декабря, провел губернатор Тюменской области Александр Моор.
Обновлено в 06:27
Здоровье
Онкоблогеры в Интернете делятся опытом борьбы с раком
В России планируется создать сеть центров онкологической помощи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 05:50
Здоровье
Новую женскую консультацию построили в Егорьевске
Новая женская консультация на 200 посещений в смену открылась в Егорьевской центральной районной больнице в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в областном Минздраве.
Обновлено в 06:08
Здоровье
7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане
По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.
Обновлено в 03:12
Здоровье
В школах Сургутского района появятся «умные» термометры
В образовательных учреждениях Сургутского района появятся «умные» термометры, которые позволят изменить температуру ребенка на расстоянии с помощью лазера.
Обновлено в 06:19
Здоровье
Скорую помощь Улан-Удэ все-таки оштрафовали на 10 тысяч
По результатам проверки больницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.
Обновлено в 06:30
Здоровье
В Ульяновске врачи спасли жизнь пациенту с прободной язвой
Исследование показало, что пациент страдает язвенной болезнью в острой стадии, известной также, как прободная язва.
Обновлено в 07:02
Здоровье
Педиатры Хакасии переняли опыт московских ученых
Двухдневный семинар для педиатров, врачей-неонатологов, врачей общей практики и фельдшеров республики провели научные сотрудники Московского национального научно-практического центра здоровья Вера Скворцова и Елена Рославцева.
Обновлено в 04:45
Здоровье
Отечественные 3D-импланты межпозвонковых дисков могут «напечатать» в 2020 году
Клиническая потребность в кейджах в России составляет 10 – 15 тыс. в год, компания рассчитывает занять долю не менее 5 тыс. Во время операции поврежденный межпозвонковый диск замещается твердым кейджем, который удерживает один позвонок над другим на нужном расстоянии, фиксируя сегмент позвоночника и снимая боль.
Обновлено в 07:07