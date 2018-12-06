Здоровье

Смерть россиян объяснили неправильным питанием
Lenta.ru
04:19

Больше половины смертей россиян связано с неправильным питанием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По информации ведомства, 63 процента случаев летальных исходов обусловлены заболеваниями, возникающими из-за плохого питания.
Lenta.ru04:19
с чего всё началось
"Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета", – говорится
 в сообщении ведомства.
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