с чего всё началось

Больше половины смертей россиян связано с неправильным питанием, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора. По информации ведомства, 63 процента случаев летальных исходов обусловлены заболеваниями, возникающими из-за плохого питания.

Здоровье Здоровье Медведев призвал к сокращению дефицита врачей Дефицит врачей в России составляет 22,5 тыс. человек и его необходимо ликвидировать, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе традиционного интервью журналистам российских телеканалов.

Здоровье Здоровье Из-за пяти больных барсуков в Юргамышском районе ввели карантин В Юргамышском районе выявили опасную болезнь — трихинеллез.

Здоровье Здоровье В Москве выживаемость недоношенных детей превысила 92% Выживаемость недоношенных детей в Москве выросла в два раза с 2012 года.

Здоровье Здоровье Челябинскую школу закрыли на карантин по пневмонии Школу №73 в Челябинске закрыли на карантин по пневмонии, сообщила ТАСС в четверг заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лучинина.

Здоровье Здоровье Волгоградцам рассказали о нормах потребления хлебной продукции Есть один хлеб нельзя, это отрицательно скажется на здоровье.

Здоровье Здоровье Заболеваемость наркоманией в Тюменской области сократилась на треть Количество зарегистрированных нарокпреступлений в Тюменской области по итогам 10 месяцев 2018 года снизилось на 28% – об этом начальник УМВД России по Тюменской области генерал-майор Юрий Алтынов рассказал на заседании областной антинаркотической комиссии, которое в среду, 5 декабря, провел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Здоровье Здоровье Онкоблогеры в Интернете делятся опытом борьбы с раком В России планируется создать сеть центров онкологической помощи, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Здоровье Здоровье Новую женскую консультацию построили в Егорьевске Новая женская консультация на 200 посещений в смену открылась в Егорьевской центральной районной больнице в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья», сообщили в областном Минздраве.

Здоровье Здоровье 7 новых онкоклиник будет открыто в Татарстане По словам медика, более 50 процентов человек, которые обращаются в клинику, жалуются на проблемы с пищеварением.

Здоровье Здоровье В школах Сургутского района появятся «умные» термометры В образовательных учреждениях Сургутского района появятся «умные» термометры, которые позволят изменить температуру ребенка на расстоянии с помощью лазера.

Здоровье Здоровье Скорую помощь Улан-Удэ все-таки оштрафовали на 10 тысяч По результатам проверки больницу оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Здоровье Здоровье Голикова назвала регионы с высоким уровнем заболеваемости ожирением Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем ожирения в стране.

Здоровье Здоровье В Ульяновске врачи спасли жизнь пациенту с прободной язвой Исследование показало, что пациент страдает язвенной болезнью в острой стадии, известной также, как прободная язва.

Здоровье Здоровье Педиатры Хакасии переняли опыт московских ученых Двухдневный семинар для педиатров, врачей-неонатологов, врачей общей практики и фельдшеров республики провели научные сотрудники Московского национального научно-практического центра здоровья Вера Скворцова и Елена Рославцева.