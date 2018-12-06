Здоровье

Названа основная причина смертей в России
РИА Новости
08:36

Плохое питание стало причиной 63% смертей в России, сообщает Роспотребнадзор на своем официальном сайте. По данным ведомства, смертность чаще всего связана с алиментарно-зависимыми заболеваниями, на риск развития которых влияет именно питание — правильное или неправильное.
РИА Новости08:36
с чего всё началось
"Высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета", – говорится
 в сообщении ведомства.
Утро.ru02:12

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